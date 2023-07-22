Ankara

Bir pazarlama şirketinde serbest girişimci olarak çalışan kişi, mektupla bir çocuk adına tanıtım amaçlı broşür gönderdi.

Bunun üzerine veli, çocuğunun kişisel verilerine ulaşılması ve kendisinden izinsiz broşür gönderilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulundu.

Kurul, serbest girişimciyi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Kararda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği" hükmüne yer verildiği belirtildi.

Kanun'un 12'nci maddesinde ise veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğuna işaret edilen kararda, veri sorumlusu tarafından tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak kişisel veri işlenebilmesi için açık rıza alındığına dair ispat edici bir belge ibraz edilemediği ifade edildi.

Kararda, veri sorumlusunun tanıtım ve pazarlama amacıyla broşür göndermesi suretiyle ilgili kişinin kişisel veri niteliğindeki isim ve adres bilgilerini işlemesinin Kanun'daki işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı vurgulandı.

AA