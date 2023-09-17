Haber: Mert Osman Erman

Son üç günde adaya 8,000'den fazla göçmen geldi.

Başbakan Giorgia Meloni, İtalya'nın "dayanılmaz bir baskı altına" alındığını söylüyor.

Bayan von der Leyen, bu sorunun "Avrupa için bir zorluk olduğunu ve Avrupa'nın bir cevaba ihtiyaç duyduğunu" Pazar günü kabul etti.

Bayan Meloni ile bir basın toplantısında, göçmenlere verdikleri destekten dolayı Lampedusa halkını övdü ve göçmenlerin adaya "sadece konumu nedeniyle geldiklerini" söyledi.

Ayrıca, göçmenleri Lampedusa'dan çıkarmak için destek artırma ve tehlikeli ve yasa dışı yolculukları mümkün kılan insan kaçakçılarına karşı çaba artırma sözü verdi.

Sorun yalnızca İtalya tarafından çözülemez, Bayan Meloni dedi. Şu anda "sınırları, sınır ülkelerini" etkiliyordu, ancak yakında tüm AB ülkelerini içerecekti, dedi.

"Avrupa'nın geleceği, zamanımızın tarihi zorluklarıyla başa çıkma yeteneğine bağlıdır ve yasa dışı göçün zorlu bir sorun olduğu kesin bir gerçek" dedi.

Cumartesi günü bir göçmen teknesinden yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Ansa haber ajansı tarafından bildirildiğine göre, anne Kuzey Afrika'dan yapılan yolculuk sırasında doğum yapmış ve ölümü araştırılıyor.

Çocuğun cesedi beyaz bir tabuta konuldu ve İtalyan medyasına göre Lampedusa'nın Imbriacola bölgesindeki bir mezarlığa götürüldü.

Bu haftanın başlarında, Kuzey Afrika'dan gelen göçmenleri taşıyan bir tekne batınca adanın açıklarında bir beş aylık bebek erken yaşta boğuldu.

Bayan Meloni, İtalya sahillerine ulaşmayı engellemek için Avrupa Birliği deniz ablukası çağrısında bulunuyor.

İtalyan Kızıl Haçı, Cumartesi günü 400 kişilik bir karşılama merkezi için tasarlanmış olan 2,500 kişiyle başa çıktığını söyledi. Gönüllüler ve personel tüm hafta boyunca binlerce yemek veriyor ve yeni gelenleri Sicilya ve başka yerlere taşımada yardımcı oluyor.

Bu yıl şu ana kadar İtalya'ya yaklaşık 126,000 göçmen gelmiş, bu da 2022'nin aynı dönemindeki sayının yaklaşık iki katıdır.

Bayan Meloni Cumartesi günü, "Karşı karşıya olduğumuz durumun ciddiyetini kişisel olarak fark etmesi" ve Tunus ile bir anlaşmanın uygulanmasını "derhal hızlandırması" için Bayan von der Leyen'i çağırdığını söyledi.

Kuzey Afrika ülkesi, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenler için ana kalkış noktası haline gelmiştir.

Temmuz ayında imzalanan AB anlaşması, kaçakçılığı durdurmak, sınırları güçlendirmek ve göçmenleri geri göndermek için 110 milyon avro (118 milyon dolar; 90 milyon pound) AB nakdi ile desteklenmektedir.

Gelişen göç dalgası, bazı Lampedusa sakinlerinin göçmenleri karşılamak için yeni bir çadır kampı inşa etme planlarına karşı Cumartesi günü protestolarına yol açtı.

"Evimde iki çocuğum var. Geçmiş yıllarda bu konuyu umursamıyordum. Ama şimdi Lampedusa'nın geleceğinde ne olacağını bilmediğim için çocuklarımı koruma içgüdüm var," diyen protestoculardan biri Reuters haber ajansına söyledi.

"Bırakın Lampedusa'yı, çocukluğunu yaşasın" şeklinde slogan atan bir diğer protestocu ise "Bu mesaj Avrupa'ya ve İtalyan hükümetine. Lampedusa sakinleri yorgun," dedi.

Lampedusa'da çalışan bir aktivist olan Jasmine Lozzelli, göçmenlerin anakaraya İtalya'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu bir sayı problemi değil, karşılama sistemini nasıl yönettiğinizle ilgili bir sorun. Büyük gemilerle doğru bir şekilde kurtarmaya başlarsanız, onları 5,000 nüfuslu bir adaya değil, anakaraya götürürsünüz," dedi. "Onları Lampedusa'ya yerleştirmek aciliyet yaratıyor."