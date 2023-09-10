BOGOTA (AA)

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Fas'a yardıma hazır olduklarını belirterek, "Bu trajedide tüm Fas halkına dayanışmamı sunuyorum. Hükümetimiz, yardım talebinizi şu anda dikkate alıyor." ifadelerini kullandı.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, X sosyal medya hesabından, Fas halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Korkunç depremden ötürü Honduras halkı ve hükümeti adına Fas Krallığı'na en derin üzüntümüzü ve dayanışmamızı ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenler ve etkilenenler nedeniyle çok üzgünüz." paylaşımında bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X sosyal medya hesabından, Fas hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek, "Küba'dan, Fas halkına ve hükümetine, ülkeyi etkileyen şiddetli depremin yol açtığı üzücü can kaybı ve hasardan ötürü derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine yürekten başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Venezuela

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Huz bölgesini sarsan deprem nedeniyle Fas halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Kurbanların ailelerine ve dostlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, "Bu doğal afetin yol açtığı hasar nedeniyle Venezuela büyük üzüntü duyuyor, bu trajedinin hafifletilmesi için ekibimiz yardıma hazır." ifadesi kullanıldı.Ekvador

Ekvador

Hükümetinden yapılan açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa temennisinde bulunularak, yıkıcı depremin ardından Ekvador hükümetinin, Fas halkı ve hükümetine dayanışmasını sunduğu kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arjantin, deprem karşısında Fas Krallığı halkına ve hükümetine dayanışmasını sunuyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuyor, yaralıların iyileşmesi ve deprem bölgesindeki koşulların eski haline dönmesini temenni ediyor." ifadelerine yer verildi.

Şili

Şili Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Fas'ın merkezinde meydana gelen deprem ve hayatını kaybedenler nedeniyle Fas halkına en içten başsağlığı dilekleri iletildi.

Şili'nin de sıklıkla depreme maruz kaldığı kaydedilerek, "Hayatını kaybeden ailelerle dayanışma içerisindeyiz. Bu trajedide yaralanan yüzlerce kişiye acil şifalar diliyor ve yaşanılan maddi kayıplardan ötürü üzüntü duyuyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yıkıcı deprem nedeniyle Fas halkına ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

Meksika halkının, Fas ile dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada, yaralıların iyileşmesi ve bölgenin hızlıca toparlanması temennisinde bulunuldu.

Peru

Peru Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fas'ta deprem sonrası meydana gelen can kaybı ve hasarlar nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kurbanların ailelerine, aynı zamanda o ülkenin halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.