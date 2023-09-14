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Lee, 2. kategori kasırga olarak Atlantik Okyanusu 'nun kuzeyine ilerlemeye devam ediyor.

Öte yandan, Bermuda bölgesi için verilen tropik fırtına uyarısı sürüyor.

Massachusetts'in güneydoğusunda ortaya çıkabilecek sel baskını ve "hayati tehlike" oluşturabilecek fırtına olasılığı hakkında uyarıda bulunulurken, bölgede fırtına erken uyarı sistemi devreye sokuldu.

Maine eyaletinin doğusunda, 16 Eylül'de şiddetli yağmur, kıyılarda sel baskını gibi olumsuz hava şartları bekleniyor.

ABD'nin kuzeydoğu bölgelerini içine alan New England genelinde kasırga uyarısı verilirken, eyaletlerde kasırga ve fırtına erken uyarı sistemi aktive edildi.

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ANKARA AA- ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) açıklamasına göre, Lee Kasırgası , Kanada'nın Atlantik kıyı şeridi ve ABD'nin New England bölgesi nde etkili olacak.

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