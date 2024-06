Levent Mercan, takımın kampa girdiği Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Levent, ilk günlerin iyi geçtiğini, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti.

Geçen sene Fatih Karagümrük'ü yalnız bırakmak istemediğine değinen Levent, "İlk önce 'Fatih Karagümrük kulübüne nasıl destek olabilirim?' diye düşündüm. Zor durumdaydı. Hoca da gitmemi istemedi zaten. Ben de geçen sene kaptan olarak takımı yalnız bırakmak istemedim. Fenerbahçe'den teklif gelince tabii ki sevinçle karşıladım çünkü hayalimdi. Gurur duyuyorum bu takımda olmaktan." diye konuştu.

Levent, sol bekte oynadığı ve takıma bu şekilde transfer olduğu için sevindiğini ifade etti.

Bir gazetecinin, "Dün Mourinho toplantı yaparken sol elini senin omzuna koyarak konuştu, neler hissettin?" sorusu üzerine Levent, "Tabii ki Mourinho hocayla çalışmak herkes için de benim için de çok büyük gurur. Yani dünya çapında hoca. Bence her oyuncuya o şekilde davranıyor. Herkese ve bana çok iyi güven verdi ilk günden beri. Onlar da ufak tefek şeyler. Güvenini gösteriyor bence." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Mercan, "Sol bek haricinde kendini hangi pozisyonlarda rahat hissediyorsun?" sorusuna, "Bir oyuncu her zaman kendini geliştirmek ister. Aslında 2 sene önce orta saha oyuncusuydum. 6, 8 ve 10 numara dahi oynadım. Onun için şu an farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Hem sol bek hem orta saha olarak beni kullanabilirler diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Her zaman en iyisini yapmaya çalışırım"

Sol bekte hem Ferdi Kadıoğlu hem de Oosterwolde'nin yer aldığının hatırlatılması üzerine Levent Mercan, "Bunun için daha çok erken. Her zaman en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman takıma nasıl destek verebileceğimi düşünüyorum. En iyi şekilde yapmak istiyorum. İlk günden beri de bunu göstermek istiyorum. İlk günlerden bunu söylemek çok erken bence. Hayırlısıyla göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kampı da değerlendiren Levent, şöyle devam etti:

"İyi geçiyor. Herkes hazır geldi. Herkes en iyi şekilde idmanları yapıyor, yoğun geçiyor. Çift idman yapıyoruz her gün. Herkesi daha çok ve daha iyi tanımak istiyorum. Sonuç olarak yeni oyuncuyum. Takım arkadaşlarım beni çok destekliyor. İdmanlar da çok güzel geçiyor. Çok mutluyum burada. Önümüzdeki sezon için hayalim neyse onlar için çalışıyorum. Milli takım forması giymek beni çok gururlandırır. Onun için en iyi şekilde çalışmak ve kendimi göstermek istiyorum."

Levent Mercan, Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışacağı için çok mutlu olduğunu yineleyerek, "İlk önce buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Sonuçta büyük bir camia. Mourinho hakkında daha önce de söylemiştim. Benim için her zaman güzel bir şey, bu kadar büyük bir hocayla çalışmak. Her zaman hem hocadan hem teknik ekipten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Daha gencim. Geçen sezonlar da iyi hocalarla çalıştım. Her zaman iyi bir şeydir bence. En iyi hocalar en iyisini öğretirler, sana en iyisini verirler." ifadesini kullandı.