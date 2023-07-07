İSTANBUL - Zorlu Center’ın açık havaya özel etkinlikleri devam ediyor. Zorlu Center, Açık Hava Etkinlikleri kapsamında ‘Food Truck Park’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 7-16 Temmuz tarihleri arasında Zorlu Center’da ilk kez gerçekleşecek ‘Food Truck Park’ta, aradığınız birbirinden lezzetli ürünleri bulabileceğiniz Truck araçlar, müzik eşliğinde lezzet dolu bir deneyim sunuyor.

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11.00-22.00 saatleri arasında sokak lezzetlerini tadabileceğiniz Food Truck Park’, açık havada unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 