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11.00-22.00 saatleri arasında sokak lezzetlerini tadabileceğiniz ‘ Food Truck Park’, açık havada unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor.

İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

İSTANBUL - Zorlu Center ’ın açık havaya özel etkinlikleri devam ediyor. Zorlu Center, Açık Hava Etkinlikleri kapsamında ‘ Food Truck Park’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 7-16 Temmuz tarihleri arasında Zorlu Center’da ilk kez gerçekleşecek ‘Food Truck Park’ta, aradığınız birbirinden lezzetli ürünleri bulabileceğiniz Truck araçlar, müzik eşliğinde lezzet dolu bir deneyim sunuyor.

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