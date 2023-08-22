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MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK ; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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