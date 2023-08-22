Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

AA