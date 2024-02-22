Hükümet, projenin onaylandığına ilişkin bir kararname yayımladı.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılmasına yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini, hükümetin yayımladığı kararname ile hukuki altyapısının da oluştuğunu söyledi.

"500 yıllık geçmişi bulunan dost ve kardeşliğin adını taşıyacak"

Libya'da ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman ihtiyacına katkı sağlama ve gençlerin kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sunma amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini kaydeden Bacanakgil, Trablus'taki merkezin pilot proje olacağını ve Libya geneline yayılacağını aktardı.

Projenin iki ülke ilişkileri açısından önemine işaret eden TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, "500 yıllık geçmişi bulunan dost ve kardeşliğin adını taşıyacak olan Libya Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi, iki ülkenin her alanda mevcut fevkalade iyi ilişkilerinin nişanelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Merkez'de 5 alanda eğitim verilecek

Bacanakgil, Merkez'de Soğutma ve İklimlendirme, Otomotiv, Asansör Sistemleri, Elektrik ve Mekanik olmak üzere 5 alanda eğitim verileceğini aktardı.

TİKA'nın eğitim müfredatı ve eğitimcilerin eğitimi konusunda da projeye destek sunacağını söyleyen Bacanakgil, "Proje tamamlanıp Merkez'in tamamıyla açılmasının ardından 500 öğrenciye eğitim verecek kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Atölyesi eğitime başlamıştı

Bacanakgil, projenin ilk ayağı olan "Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Atölyesi"nin yaklaşık bir ay önce eğitime başladığını söyledi.

Türkiye'den uzmanların atölyede eğitim verecek 17 usta öğretici eğitmene hizmet içi eğitim verdiğini belirten Bacanakgil, projenin ikinci ayağı "Otomotiv Atölyesi"nin de kısa sürede eğitime başlayacağını ifade etti.