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Avrupa Komisyonu, 2014'te güvenlik kontrolleri ile ilgili gerekçelerle Libya Hava Yollarına ait uçakların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava sahasından geçişini yasaklamıştı.

İkili ayrıca İtalya'daki Libya sivil havacılığına yönelik hava ambargosunu kaldırmaya ilişkin ikili komitelerin çalışmalarını ele almıştı.

Libya Başbakanı Dibeybe, 7 Haziran'da İtalya'ya düzenlediği resmi ziyarette, Meloni ile enerji, güvenlik ve altyapı alanlarında mutabakat muhtıraları imzalamıştı.

İtalyan hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Dibeybe, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye ve ambargonun kaldırılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Dibeybe, resmi Facebook sayfasında paylaştığı yazılı açıklamasında, " İtalya n hükümeti, 10 yıl önce Libya sivil havacılığına uyguladığı hava yasağını kaldırma ve gelecek eylül ayında uçuşların yeniden başlaması kararını bize bildirdi." ifadelerine yer verdi.

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