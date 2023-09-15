Ankara

Büyükelçi Kuleyb, Libya'daki sel felaketi ve Türkiye'nin bölgeye yaptığı yardımlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Derne kentindeki aşırı yağışlar ve bunun sonucu bölgede 2 barajın yıkılmasıyla bir felaketin yaşandığını belirten Kuleyb, bu afetin büyük can kayıplarına ve hasara yol açtığını söyledi.

Kuleyb, büyükelçilik olarak felaketin ilk saatlerinden itibaren Türk makamlarıyla irtibata geçtiklerini, Libya'ya yardımların ulaştırılması konusunda Türk yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve bölgeye yardıma gitmek isteyenler için tüm kolaylıkları sağladıklarını ifade etti.

Sel felaketinin ardından dünyanın her bölgesinden insanların Libya'ya yardım için hareke geçtiğini söyleyen Kuleyb, Türkiye'nin bölgeye yardım gönderen ilk ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

Büyükelçi Kuleyb, Türkiye'nin yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk hükümeti, halkı, insani yardım kuruluşları, üniversiteler gerçekten bizle dayanışma içeresindeydi. Ayrıca Türkiye'nin elçilikleri ve konsoloslukları da bizle dayanışma içerisindeydi. Bunu takdir ediyor ve gurur duyuyoruz. Dünyanın ülkemiz Libya ile dayanışmasından dolayı iftihar ediyoruz. Bu vesileyle de Türkiye ve halkına teşekkür etmek istiyorum, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara." dedi.

"Türkiye yardım gönderen ilk ülkelerden oldu"

Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği insani yardımlara, arama kurtarma ve sağlık ekiplerine değinen ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuleyb, "Türkiye yardım gönderlerin başındaydı belki de sel bölgesine yardım ulaştıran ilk ülkeydi. Derne'deki selin ilk saatlerinden itibaren Türk yetkililer bizimle irtibattaydı. Türk halkıyla bizim tarihi, kültürel, siyasi ekonomi ve kardeşlik, dostluk bağlarımız var. Dolayısıyla Türk halkının bu yardımlarına şaşırmadık. Türkiye her zaman üzerine düşeni yaptı. Bundan mutluyuz. Bu ilişkilerini sürmesini umuyoruz.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen ilk ülkelerden birinin de Libya olduğunu söyleyen Kuleyb, "Biz bir halk bir ümmetiz. Türkiye'nin bölgede oynadığı rol çok etkili ve örnektir. İnşallah iyi ve kötü günde bu ilişkilerimiz sürecek. Türk halkı Libya'daki felakete büyük ilgi gösterdi. Taziyeleri kalptendi. Çok sayıda üniversite, yardım kuruluşu ve iş insanlarının yardım teklifleri oldu. Türk halkı kardeşlerinin acısıyla üzgün. Libyalılar bu davranışlarından dolayı Türk halkını takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuleyb, sel felaketi dolayısıyla büyükelçilikte taziye defteri açtıklarını ve çok sayıda Türk yetkilinin yanı sıra Ankara'daki diğer ülkelerin diplomatik temsilcilerin bu defteri imzaladığını, taziyelerini ilettiğini belirterek, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

AA