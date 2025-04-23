Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sarı kırmızılı aslanlar Konyaspor’u evinde 5-1’lik skorla yenerek adını finale taşıdı. Süper Lig’de son viraja giren ekip mayıs ayı yaklaştıkça daha farklı, hırslı, mücadeleci oynuyor. Bol gollü maçta sarı kırmızılılar oyun dersi verdi diyebiliriz. Osimhen, Torreira, Sallai ve Yusuf Demir’in golleriyle final koltuğuna oturdular. Maçın 10 numarası Mertens yaptığı 3 asistle kalitesini 10 numara oyuncu olduğunu finale katkısıyla gösterdi. Lig’de son haftalarda ilk 11’de göremedik eksikliğini belli eden Mertens akşam ki maçta yine ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi. Roland Sallai ilk yarıda Osimhen’e ulaştıramadığı toplardan dolayı taraftardan tepki topladı. İkinci yarıda bambaşka Sallai 2 golüyle kendini affettirdi. Torreira ise artık her maçta golünü görür olduk. Atom karınca iyi ki varsın iyi ki aslansın. Osimhen’de farklı bir hırs var skor 4-1’iken hızını, hücumunu bir saniye bile bırakmadı. Önceki yazılarımda Icardi’si olan kazanır diyordum. Artık Icardi’si ve Osimhen’i olan kazanır diyorum. Yusuf demir için ayrı parantez açmak gerekir. Bence daha çok oyunda süre bulursa çok iyi işler yapacağından şüphem yok. Yetenekli genç oyuncuyu daha çok izleme imkanı isteriz.

Şimdi sarı kırmızılı aslanlar finalde rakibini beklesin. Finalde de futbol şölenini sabırsızlıkla bekleyelim.