Trendyol Süper Lig’in 31.haftasında Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray 3 puanı 5-1’lik skorla aldı. Sarı kırmızılılar deplasmandaki 3 puanı alarak rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da korumuş oldu. Galatasaray’da akşamki maçta Frankowski dışında herkes iyiydi. Frankowski canlı bomba gibi her maçında kartı muhakkak görüyor. Kalan maçlarda da sert üslubundan vazgeçmezse Galatasaray ekibi için problem olacaktır. Maçın gol açılışını Sallai 29.dakikada yaparken diğer goller Torreira, Osimhen ve sonradan oyuna giren Morata’nın golleriyle skor belirlendi. 67.dakikada oyuna giren Morata 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Bugüne kadar ki en iyi performansı diyebiliriz. Osimhen’i tabi ki sahadaki performansını es geçemeyiz. Eminim herkes Osimhen’in attığı golü açıp açıp tekrarını izlemiştir.

Galatasaray’ın bu sene böyle çok gollü maçları az, bundan sonra gollü maçları izleyeceğiz. Mayıs geldi 5.yıldız çok yakın bu saatten sonra puan kaybetmeleri %1 ihtimal bile değildir.

Takım şampiyonluk havasına girmiş sıra taraftarda meşalelerinizi hazırlayın şampiyonluk çok yakın.