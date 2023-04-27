Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dahil olmak üzere kılavuz kaptan almak zorunda olmayacak.

1001 GT ile 3000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 1001 GT ile 5000 GT arasındaki yakıt ikmal gemilerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleriyle demirleme operasyonları da dahil olmak üzere kılavuz kaptan ve römorkör almaları gerekmeyecek.

Öte yandan, belirtilen hükümlere uymayan kılavuzluk veya römorkör hizmeti verenlere, özel mevzuatı bulunmaması halinde 10 bin liradan 3 milyon 312 bin 913 liraya kadar idari para cezası verilecek.

AA