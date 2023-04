Tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketinin ardından Hisar Okulları lise öğrencisi Beril Y. depremzedeler için bir şarkı besteledi. Beril Y. yaşanan acılar sonrası duygularını anlatmak için müziği tercih etti. Duyarlı öğrenci, hazırladığı “The Day Will Pass” (Bugünler de geride kalacak) adlı bestesi ile bölgedeki akranlarına moral vermeyi amaçladığını ve onların duygularına ortak olduğunu ifade etti. "The Day Will Pass", Youtube ve Spotify olmak üzere alternatif müzik platformlarından dinlenebilecek.

HABER: ERCAN AYDIN