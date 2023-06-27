Varşova

Simonyte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü bildirdi.

Stoltenberg ile Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi hakkında konuştuklarını ifade eden Simonyte, Ukrayna'nın gelecekteki olası NATO üyeliğine ilişkin kararların Rusya'yı memnun etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Simonyte, Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu belirterek, "Daha tehlikeli bir dünyada NATO'yu kolektif kalkanımız olarak güçlendirecek cesur savunma ve caydırıcılık kararları almanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

AA