Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Croci-Torti, "Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve bir şeylerin değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlar da benim söylediklerimi yaptılar." ifadelerini kullandı.

Çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden İsviçreli teknik adam, "Cesaretle oynadık. İstediklerimizi yaptık. Son ana kadar mücadele ederek galip geldik. İstanbul'un büyücüsü olmak istedim. Riskli değişiklikler yaptım ve sonucunu aldım." şeklinde görüş belirtti.

AA