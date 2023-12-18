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Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 avro ek vergi uygulamaya başlamıştı.

Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Şengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik." dedi.

Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan 'a ulaşan doğal gaza ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor." ifadesini kullandı.

The Politiconun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

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