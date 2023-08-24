Haber: Damla Oya Erman

Oyun meraklılarının büyük çoğunluğuna sorarsanız, en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarının hepsi Windows PC'lerdir ve daha güçlü GPU'lar ve daha geniş oyun kütüphaneleri ile MacBook'ları geride bırakırlar.

Ancak MacBook'lar hala birçok alıcı tarafından oldukça popülerdir. Ve Consumer Intelligence Research Partners'ın raporuna göre, özellikle genç yetişkinler arasında oldukça yaygındırlar - aynı grup, Statista'ya göre PC oyun dünyasında öne çıkar.

Eğer oyun oynamak isteyen bir MacBook sahibiyseniz, MacBook'unuzu bir oyun dizüstü bilgisayarı olarak kullanabilir misiniz? Pek çok PC oyuncusu kesin bir "hayır" diyecektir - ancak gerçek daha karmaşıktır.

Doğru, MacBook'lar oyun için en iyi seçenek değil. Modern MacBook'lar harika grafiklere sahip olabilir ancak geliştiricilerin desteği eksik.

MacBook'ların ciddi oyun tartışmalarında neden geride kaldığını merak edenler için burada sadece rastgele bir PC oyuncusu elitizmi söz konusu değil. MacBook'ları ciddi oyun konuşmalarının dışında bırakan birkaç farklı neden var.

Tarih boyunca, MacBook'lar genellikle AMD veya Intel tarafından grafik tasarım uygulamaları için üretilen zayıf grafik kartları ile donatıldı. Bu GPU'lar gelişmiş 3D oyunları çalıştıramazdı ve aynı fiyata sahip PC'lerde bulunan GPU'larla kıyaslandığında oldukça geride kaldılar.

Ancak günümüzde çoğu MacBook M1 veya M2 adı verilen tek bir çip üzerinde çalışır, bu da Apple Silicon olarak bilinir, ve CPU ile GPU'yu bir araya getirir. Bu çipler son derece güçlüdür ve neredeyse her tür işi rahatça yapabilirler. Teorik olarak, modern oyunlar için uygun hale getirmeleri gerekiyor ancak maalesef hala bir sorun var: Birçok oyun geliştiricisi hala Mac uyumlu oyun yapmıyor.

Eğer yalnızca bir MacBook'unuz varsa, birçok popüler oyundan mahrum kalacaksınız - bunlar arasında Diablo 4 gibi oyunlar da bulunuyor. Ve Apple'ın silicon çiplerinden birine sahip olsanız bile, büyük olasılıkla en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarının Nvidia RTX çipine sahip modellerine göre benzer veya daha düşük grafik performansı için daha fazla para ödeyeceksiniz.

Bu nedenle, MacBook oyuncularının karşılaştığı zorluklar açıktır. Ancak eğer elinizde sadece bir Mac varsa, hala seçenekleriniz var.

Bir MacBook ile hala birçok harika oyun oynayabilirsiniz. MacBook’lar güçlendikçe, oyun geliştiricileri Mac'ler için oyun çıkarmaya daha fazla kaynak ayırıyorlar.

MacBook'lar daha güçlü hale geldikçe, oyun geliştiricileri Mac için daha fazla oyun çıkarmaya yatırım yapıyor. Bu yılın başlarında, Apple yıllık WWDC konferansında oyunlara ayrı bir bölüm ayırdı ve Death Stranding, Resident Evil Village ve No Man's Sky gibi büyük ve dikkat çekici oyunların macOS sürümlerini önizledi. PC'deki kadar çok büyük yayın bulamayabilirsiniz, ancak oyun stüdyolarının Apple'ın donanımına daha fazla dikkat etmeye başladığı açıktır.

Hatta en popüler PC oyun uygulaması olan Steam, artık kendi macOS kataloğuna sahip. Binlerce harika oyun içeriyor, Counter-Strike: Global Offensive gibi en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından birini içerirken, Baldur's Gate 3 gibi çok özelleştirilebilir bir RPG macerası ve Stardew Valley, Terraria gibi basit grafiklere sahip fantastik oyunlar da yer alıyor.

Steam dışında, Fortnite ve The Sims 4 gibi popüler oyunlara da erişiminiz var. Ayrıca itch.io gibi platformlarda harika bağımsız oyunlar bulabilir veya Dolphin gibi emülatörleri kullanarak klasik konsol ve elde taşınabilir oyunları oynayabilirsiniz.

Ayrıca Xbox Game Pass gibi bulut oyun hizmetlerini unutmayın. Bu hizmetler sayesinde MacBook'unuzda popüler oyunları yayınlayabilirsiniz. Bu hizmetleri kullanarak oynadığınız oyunlar aslında başka bir yerde yüksek kaliteli PC'lerde çalışır, bu nedenle kendi Mac donanımınızı düşünmek zorunda değilsiniz.

Ancak hızlı ve kararlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız var, aksi halde gecikme ve görsel hatalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak ağınız göreve hazırsa, Game Pass gibi hizmetler, MacBook'ta Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 11 ve Forza Horizon 5 gibi yüksek kaliteli oyunları oynamanın mükemmel bir yoludur. Birçok Guilty Gear Strive maçını bulut oyun kullanarak kazandım ve hatta Fortnite oyunlarını da başarıyla tamamladım.

Ve hatta daha fazla çalışma yapmaya hazırsanız, oyun seçeneklerinizi daha da genişletebilirsiniz. Parallels ve Wine gibi sanal makine emülatörleri, PC uygulamalarını Mac üzerinde çalıştırmanıza olanak tanır. Bu, Valorant veya hatta Cyberpunk 2077 gibi doğal macOS sürümü olmayan oyunları içerir.

Bu, M1 ve M2 çiplerin gücünü kullanmanın harika bir yolu.

Ve daha yeni bir Apple silicon Mac'iniz olmasa bile, hala seçenekleriniz var: Bazı Intel tabanlı Mac'ler, Mac'ınızın grafik özelliklerini süper hızlandırabilen harici bir grafik işlemci ünitesi olan eGPU'ları (harici grafik işlemci ünitesi) destekler. Uyumlu MacBook'lar, seçilen AMD grafik kartları ve harici bir GPU kasa ile eGPU konfigürasyonlarını kullanabilir.

Sonuç olarak:

MacBook oyunları hala en iyisi değil - Windows oyun dizüstü bilgisayarlarıyla elde edeceğiniz seçeneklere göre daha fazla çalışma gerektirir.

Ancak geliştiricilerden gittikçe daha fazla destek, bulut oyununun yükselmesi ve sürekli büyüyen bir Steam kitaplığı ile, MacBook'lar birkaç yıl önce olduğu kadar oyun için kötü değil. Ve bazı PC oyuncuların onları sunduğu kadar kötü yapmadığını söyleyebilirim.