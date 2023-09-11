DAKKA (AA)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bangladeş ile ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için yaptığı ziyaret kapsamında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi.

Macron, ticari ve stratejik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Bangladeş'in başkenti Dakka’ya gerçekleştirdiği ziyaretiyle "33 yılın ardından Güney Asya ülkesini ziyaret eden ilk Fransız lider" oldu.

Macron ve Hasina, görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımların yanı sıra Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), ticaret, yatırım ve iklim değişikliği ile mücadeleye destek gibi konuları ele aldı.

İki lider, görüşmenin ardından detayları paylaşmak üzere düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hasina, burada yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bangladeş'e "stratejik güvenlik altyapısının" geliştirilmesi için işbirliği güvencesi verdiğini ve iki tarafın da bölgedeki barış ve istikrar için çalışmakta karar kıldığını belirterek, "Bir kalkınma ortağı olarak Fransa bize sağladığı desteğin devam edeceği konusunda güvence verdi." dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede Fransa'nın liderliğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Hasina, eğitim ve kültür alanlarında da işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.