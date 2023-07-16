Vallecas'da 1981 yılından bu yana, Kovid-19 salgınının olduğu 2021 yılı hariç, her yıl temmuz ayının ikinci veya üçüncü pazar günü organize edilen su savaşına, bu yıl katılım yoğun oldu.

Son yıllarda toplumsal bir mesaj da veren organizatörler, bu yılki su savaşının sloganını, "Nefret söylemi karşısında ıslan!" olarak seçti.

Basına yapılan açıklamada, kadına karşı şiddete, yabancı düşmanlığına ve eşcinsellik karşıtlığına dikkati çekmenin amaçlandığı bildirildi.

İspanya'daki tüm kültürel etkinliklerde olduğu gibi Madrid'de gelenekselleşen su savaşı da dini gerekçelere dayandırılırken, Vallecas mahallesinin azizesi Carmen'e atfen yapılan festivalin başlangıcında düzenleniyor.

Su savaşı için Vallecas mahallesinin ana sokaklarında toplanan binlerce kişi, ellerindeki su tabancaları veya kovalarla birbirine su attı.

Mahalle halkı da evlerinin balkonlarından kovalarla veya hortumla katılımcılara su atarak, etkinliğe destek verdi.

Hava sıcaklığının son bir haftadır 38 derecenin üzerinde olduğu Madrid'de, doğal bir havuza dönüşen Vallecas sokaklarında, şort ve mayoyla dolaşan binlerce kişi, bir yandan eğlenirken diğer yandan da serinledi.

AA