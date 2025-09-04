Başkent Karakas'ta, Pasifik'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anıt açılışında konuşan Maduro, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi konusunda uyarılarda bulundu.

Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz iyi insanlarız, barışı seven insanlarız ama şunu bilin ki topraklarımıza, tarihimize ve haklarımıza dokunulduğunda bizler acımasız savaşçılar oluruz. Bu topraklar Venezuelalıların, Venezuelalı kadınların ve erkeklerin toprağıdır ve hiçbir vatan haini ya da imparatorluk, özgürlük savaşçılarının bize miras bıraktığı kutsal topraklara dokunup kirletemez."

ABD'nin ülkesine yönelik tutumunu eleştiren Maduro, "Bugün emperyalizm yeni bir saldırı başlatıyor. Bu ilk ya da son saldırı değil, sadece başka bir saldırı ve Venezuela ayakta. Size söylüyorum, Venezuela ayakta kalmaya devam edecek, soğukkanlılıkla, kararlılıkla, zafere ve barışa sarsılmaz bir inançla..." ifadelerini kullandı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, uyuşturucu yüklü gemileri hedef almayı sürdüreceklerini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurmasının ardından Rubio, konuya ilişkin Meksika ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Rubio, Meksikalı mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ile ortak basın toplantısında "ABD'ye gelen kokain ya da fentanil ile yüklü gemideyseniz ABD'ye yakın bir tehditsinizdir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın başkumandan olarak ülkeye yönelik tehditleri yok etme yetkisinin bulunduğunu kaydeden Rubio, Venezuela gemisine yönelik saldırının da bu kapsamda yapıldığını savundu.

Rubio, ABD'ye uyuşturucu taşıyan gemileri oturup izlemeyeceklerini ve durduracaklarını dile getirerek, "(Gemileri) Onları durduracak şey, onları patlatmaktır, onlardan kurtulmaktır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bunun ülkesinin bölgedeki daha büyük operasyonunun başlangıcı olduğunu ve Venezuela'dakine benzer saldırıların yine yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıklamıştı.

Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetmişti.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde konuşmuştu.

Venezuela, videonun yapay zeka ürünü olabileceğini açıklamıştı

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemiye yönelik saldırı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zekayla üretildiğini savunmuştu.

Nanez, kullanılan araçları kesin doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zekayla üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor."​​​​​​​

BM: ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD’nin dün Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırı hakkındaki bir soruya Dujarric, “ABD Başkanının açıklamasını gördük. Videoyu izledik. Genel olarak, ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeli olduğumuzu söyleyebilirim.” şeklinde cevap verdi.

Dujarric, gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemli olduğunu düşündüklerini belirtti.

ABD’nin söz konusu ölümcül saldırısının yasal olup olmadığı hakkındaki bir soruya da sözcü, BM olarak saldırının yasallığı konusunda bir tavır alacak durumda olmadıklarını, ancak ulusötesi uyuşturucu ticaretinin büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Dujarric, “Bizim için önemli olan, bu tür ulusötesi suç tehditleriyle başa çıkma çabalarının hukukun üstünlüğü, temel hakların korunması gibi prensiplerle uyumlu olmasını sağlamak için ilgili herkesin işbirliğini ve yapıcı diyaloğu güçlendirmesidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiye saldırı düzenlediklerini ve saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

Daha sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin bir soruya da Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.