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Bahar Gelir’den SEN OLAMAZSIN

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2022 Salı 10:40
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Bahar Gelir’den SEN OLAMAZSIN

Haber: Dinçer Karacalar


Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Bahar Gelir, iddialı bir çalışmaya imza attı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, single, Grand Müzik etkiketiye tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Aşkın Tuna’ya, müziği Selami Şahin’e ait olan “Sen Olamazsın” şarkısının düzenlemesini ise Nihat Ulaş’a ait.

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı klipte, manken Erhan Saffar eşlik etti. 48 saat çalışarak bir rekor’a imza atıldı.

Bahar Gelir yeni imajı ve fotoğrafları dikkat çekti. 

GRAND MÜZİK’TEN ÇIKIYOR

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
Bahar Gelirden SEN OLAMAZSIN
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