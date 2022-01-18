Bahar Gelir’den SEN OLAMAZSIN

Haber: Dinçer Karacalar



Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Bahar Gelir, iddialı bir çalışmaya imza attı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, single, Grand Müzik etkiketiye tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Aşkın Tuna’ya, müziği Selami Şahin’e ait olan “Sen Olamazsın” şarkısının düzenlemesini ise Nihat Ulaş’a ait.



Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı klipte, manken Erhan Saffar eşlik etti. 48 saat çalışarak bir rekor’a imza atıldı.

Bahar Gelir yeni imajı ve fotoğrafları dikkat çekti.



GRAND MÜZİK’TEN ÇIKIYOR



Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.