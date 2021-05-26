Bariton ve yeni şarkısı “ Maske “ ile tanışın!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Enerjisi ve üretkenliğiyle bilinen sanatçı, bu projesinde de sevenlerini büyülemeye devam ediyor. Aranjesi Başar Sayılgan, mix & masteringi Olcay Demirci şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Ahmed Nadhim oturdu. Gitarda Veysel Çolak, perküsyonda Gökçe Dayanç; klavye, bass, synth, e-drum’da Başar Sayılgan ismini gördüğümüz “Maske”nin koreografisi Mert Baltürk tarafından yapılırken, styling Esra Gürses ile XEG Official tarafından yapıldı. Dansçılar Katia Ingrid Ornella Kouame, Onur Kopağan, Mert Baltürk ve oyuncular Eric Calloway, Katia Ingrid Ornella Kouame, Onur Kopağan, Mert Baltürk, Ece Nur Güler’in katkı sağladığı çalışmanın fotoğrafları ise Emre Çelebi imzası taşıyor.

Bariton yeni çalışması için “Şarkıyı ilk yazarken çevremde gözlemlediğim insanları düşündüm. Günümüzde çoğu kişi sosyal mecralarda kendini çok mutlu ve zengin kişilikli biri olarak gösteriyor. Adeta bir “maske” takıyor. Ancak hepsi içlerinde mutsuz ve diğer insanlardan nefret ediyor. Bunu biraz şarkıya döktüm. İnsanların taktığı maskeler düşünce altında yatan canavarları ortaya çıkardım bu şarkıyla. Klipte de bunu işlemeye çalıştık. Neon ışıklar herkesin asıl yüzünü gösterirken, aydınlıkta herkes mutlu, dertsiz ve birbirinin yüzüne gülüyor. Klipte oynayan herkes toplumda ki bir kesimi canlandırıyor aslında.” sözlerini kullandı.