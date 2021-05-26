Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1410
ALTIN
516.981
DOLAR
8.4452
STERLİN
11.9250
EURO
10.3213
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak

Bariton ve yeni şarkısı “ Maske “ ile tanışın!

Bariton adı ile tanınan Göktuğ Tavacı, sözü ve müziği kendisine ait yepyeni şarkısı “Maske”yi 21 Mayıs’ta GROW markasıyla sevenleriyle buluşturdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:39
0 Okunma
Bariton ve yeni şarkısı “ Maske “ ile tanışın!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Enerjisi ve üretkenliğiyle bilinen sanatçı, bu projesinde de sevenlerini büyülemeye devam ediyor. Aranjesi Başar Sayılgan, mix & masteringi Olcay Demirci şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Ahmed Nadhim oturdu. Gitarda Veysel Çolak, perküsyonda Gökçe Dayanç; klavye, bass, synth, e-drum’da Başar Sayılgan ismini gördüğümüz “Maske”nin koreografisi Mert Baltürk tarafından yapılırken, styling Esra Gürses ile XEG Official tarafından yapıldı. Dansçılar Katia Ingrid Ornella Kouame, Onur Kopağan, Mert Baltürk ve oyuncular Eric Calloway, Katia Ingrid Ornella Kouame, Onur Kopağan, Mert Baltürk, Ece Nur Güler’in katkı sağladığı çalışmanın fotoğrafları ise Emre Çelebi imzası taşıyor.

Bariton yeni çalışması için “Şarkıyı ilk yazarken çevremde gözlemlediğim insanları düşündüm. Günümüzde çoğu kişi sosyal mecralarda kendini çok mutlu ve zengin kişilikli biri olarak gösteriyor. Adeta bir “maske” takıyor. Ancak hepsi içlerinde mutsuz ve diğer insanlardan nefret ediyor. Bunu biraz şarkıya döktüm. İnsanların taktığı maskeler düşünce altında yatan canavarları ortaya çıkardım bu şarkıyla. Klipte de bunu işlemeye çalıştık. Neon ışıklar herkesin asıl yüzünü gösterirken, aydınlıkta herkes mutlu, dertsiz ve birbirinin yüzüne gülüyor. Klipte oynayan herkes toplumda ki bir kesimi canlandırıyor aslında.” sözlerini kullandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BaritonMaske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?
O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?
Ünlü TikToker Alexone’dan iki iddialı proje daha
Ünlü TikToker Alexone’dan iki iddialı proje daha
Sarah Haderi müzik dünyasına hazır
Sarah Haderi müzik dünyasına hazır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans