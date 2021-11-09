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ÇOK DUYGULANDI

Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Naceri, annesinin fotoğrafının basılı olduğu halıyı görünce çok duygulandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Kasım 2021 Salı 17:04
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ÇOK DUYGULANDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

TAXİ filmi serisiyle şöreti yakalayan Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Naceri,halı üzerine basılmış,anne ve babasının fotoğrafını görünce gözleri doldu. Annesini 2016 yılında kaybettiğini belirten Naceri, ‘Fustat Life,(Belemir Halıları) yönetim kurulu başkanı Kadir Elmalı’ya çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sürpriz oldu. Bu halıları evimin en iyi yerine asacağım’dedi. Daha sonra menajeri Don Keryy ile halı fabrikasına giden ünlü aktör,dijital halı ile ilgili bilgi aldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dünyaca ünlü Fransız Aktör Samy Naceri
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