Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,010.84
ALTIN
785.33
DOLAR
13.63
STERLİN
18.24
EURO
15.17
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma...
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli...
Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak
Toros Üniversitesi 8 akademik...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...

Cüneyt Yalmaz’dan Sezen Aksu Şarkısı! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2022 Cuma 12:29
Cüneyt Yalmaz’dan Sezen Aksu Şarkısı! 

Haber: Aslan Sayım

Müzisyen bir ailenin ferdi olan Cüneyt Yalmaz ilk müzik derslerini dedesi büyük duayen udi bestekar Selahattin Erköse den aldı müziğe kanun enstrümanı ile başlayan Cüneyt Yalmaz İstanbul sahnelerinde ve Albümlerinde bir çok sanatçıya eşlik etmiştir. 

Yaklaşık 12 senedir aranjörlük ve müzik yönetmenliği yapmaktadır. Aşkım Sende Saklı, Adımı Sayıkla, Yalan ve Git isimli şarkılarıyla müzik listelerine başarılı giriş yapan Cüneyt Yalmaz yeni single için gün sayıyor! Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan  ‘Tutuklu’ şarkısını yeni versiyonu  4 Şubat’ta Dinç Müzik etiketi ile sevenlerinin karşısında. 

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Yalmazdan Sezen Aksu Şarkısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KEMAL’İN ŞARKILARI” SAHNEYE ÇIKIYOR
“KEMAL’İN ŞARKILARI” SAHNEYE ÇIKIYOR
Mustafa Yılmaz ve Heval Özden’in “Hep Beni Sev” Şarkısı Grand Müzik etiketiyle yayında
Mustafa Yılmaz ve Heval Özden’in “Hep Beni Sev” Şarkısı Grand Müzik etiketiyle yayında
Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 
Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans