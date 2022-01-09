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DEV ORKESTRA

İstanbul Strings orkestrası, Tarkan, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Aleyna Tilki, Ersay Üner, Simge Sağın, Sıla, Reynmen, Buray, Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç, Soner Sarıkabadayı, Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastık gibi isimlerin projelerinde yıllardır güvendiği tek yaylı orkestrası oldu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ocak 2022 Pazar 19:53
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DEV ORKESTRA

HABER: DİNÇER KARACALAR


Grup, 'Kulüp', 'Çukur', 'Alev Alev', 'Üç Kuruş' ve 'Arka Sokaklar'ın yanı sıra Cem Yılmaz'ın yeni çıkacak filminin müziklerine de katkıda bulundu. Grup, "İstanbul Strings olarak biz sadece konser ve stüdyo kayıtlarıyla değil, müzik kültürüne ses ve altyapı anlamında da katkılarda bulunuyoruz" dedi.
Grup, dünyaca ünlü, müzik enstrümanları ile bilinen Yamaha tarafından Köln’e davet edilmiş ve  keyboardlarında bulunan ses bankalarına sample kaydetmiştir. Ayrıca, dünyaca ünlü müzik donanım ve yazılım firması Native Instruments için Strings of Anatolia başlığı altında İstanbul Strings adıyla Orta Doğu kütüphanesinde yer alan contact plugin paketi kaydedildi. İstanbul String Quartet, Riad Al Sunbati’ye saygı duruşu niteliğindeki projenin bir parçası olarak Katar Filarmoni Orkestrası ile beraber konser vererek Türkiye’yi temsil etmiş ve Sırbistan'ın ünlü sanatçılarından Adil Maksutovicle ile konser vermiştir.

Hüseyin Kemancı, Şenol Arkun, Mert Kemancı ile Özgür Arkun, İstanbul String Quartet ile yaylı dörtlü icrasında klasik ve etnik müziğin harmanlandığı bir ilki Match Muzik Prodüksiyon etiketiyle yayınlandı. Beste ve düzenlemesi Mert Kemancı’ya ait olan "Hayal" ismini taşıyan eserde klasik yaylı dörtlü anlayışını Türk stili ile birleştirerek Türkiye ve dünyada bir ilke imza attı. İstanbul String Quartet, müzik alanında
gerçekleştirdiği devrime bu eşsiz klip ile de imzasını attı. Dünyanın en ünlü tel markalarından biri olan Thomastik-Infeld İstanbul String Quartet'in bu çalışmasından etkilenen Thomastik-Infeld ekibi Türkiye ziyaretleri sırasında yeni çıkan 'Rondo' isimli ürünlerini dörtlünün enstrümanlarında denedi ve karşılıklı farklı bir tını arayışına çıkma şansını elde etti.
 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 09.01.2022 19:55
Anahtar Kelimeler:
DEV ORKESTRA
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