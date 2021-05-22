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"Eyvah" yayında!

Çağla Korkmaz, sözü ve müziği kendisine düzenlemesi ise Barış Korkmaz’a ait “Eyvah” isimli yepyeni single çalışmasıyla 21 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alıyor!

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:21
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"Eyvah" yayında!

SEDAT SARIKAYA

 

1992 yılında Esslingen (Almanya) şehrinde dünyaya gelen Çağla Korkmaz müzik eğitimine 6 yaşında Stuttgart’ta başladı. Ali Alagöz’den 8 yıl bağlama dersleri aldı. 2012’de Stuttgart Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen “Bölgesel Gençler Enstrümantal ve Vokal Müzik Yarışması”nın bağlama kategorisinde birinci oldu. 2013 yılında İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nın yabancı uyruklu ses eğitimi sınavını kazandı ve 2018 yılında bu bölümden mezun oldu. Etnik ve popüler tarzda müzik çalışmalarına devam eden sanatçı şimdilerde yepyeni şarkısının heyecanını yaşıyor. Ne kadar istense de bazen vazgeçmenin mümkün olmadığını anlatan şarkı aynı zamanda bir tür yalvarış ve tükenmişlik manifestosu niteliğinde. 

Çağla Korkmaz’ın yepyeni single’ı “Eyvah”ın video klibini MuzikPlay kanalında bulabilirsiniz.

Şarkı Link Wav:

Şarkı Link Mp3:

Video Klip:

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EYVAHYayınÇAĞLA KORKMAZMüzikSingleçalışmaDİJİTALSedat Sarıkaya
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