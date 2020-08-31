HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Demet Akalın – Nostalji

2– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)

3– İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler

4– Sertab Erener – Geçer

5– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

6– Hande Yener – Bela

7– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

8– Veysel Mutlu – Yana Yana

9– Sibel Can – En Büyük Aşkım

10– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin



Yıldız İstiklal Marşı’nı okudu!



Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda 6. kez sahneye çıkan Yıldız Tilbe, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen konsere yoğun ilgi üzerine biletler günler öncesinden tükendi.

Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 6. kez sahneye çıktı. Yıldız Tilbe 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Harbiye Açıkhava ‘yı dolduran izleyicilerine ‘İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutladı. Yıldız Tilbe’ye tüm dinleyicisi eşlik etti.

Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına eşlik etti. Yıldız Tilbe 3 saat sahne de kalarak performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatırken kendine özgü danslarıyla da bolca alkış aldı.





KIZIYLA İLK DÜET



Gökhan Türkmen, kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısını kızı Nil Rona ile birlikte söyledi. 1 Eylül’de sanatçının doğum gününde yayınlanan parça, GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olan parça, gitar ağırlıklı rock sounda sahip samimi bir şarkı olarak müzikseverlere sunuluyor. “Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya dökülen içten ve duygu dolu sözleriyle kalplere dokunuyor.

Şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler ‘e ait. Bora Çifterler yönetmenliğinde çekilen klipte Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada ile birlikte kameraların karşısına geçti. Eğlenceli ve samimi klip dijital platformlarda yerini aldı.

LİNET’TEN TÜRK BAYRAKLI ATATÜRK PORTRELİ KONSER



Ünlü sanatçı Linet, 3 aydır hazırlandığı Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği 'Yıldızlar Açıkhava'da konser serisi dahilinde, 'Büyük Şov' mesajının verildiği özel sahne tasarımı ve içeriğiyle görsel şölen yaşattı. 120 metrekarelik LED ekrandan oluşan ve özel tasarlanan sahnesi ile kendisine hayran bırakan Linet, Harbiye'nin en teknolojik konserlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Sahneye ünlü modacı Tolga Cam imzalı 3 özel elbise hazırlatan sanatçı, elbiselerinin deseniyle eş zamanlı Led ekranlarda yapılan görsel şov ile sahnesini botanik bahçesine çevirdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserde, 3 saat sahnede kalan Linet'i pandemi nedeniyle 2.400 kişi izledi. Sergilediği sahne performansı ile büyük alkış alan Linet, konserin kapanışını İzmir Marşı ile yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 120 m2 LED ekranlarda açtığı Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla dev Türk Bayrağı ve Atatürk portresi hologramını ekrana yansıtan sanatçı, tüm misafirler ile kutlama yaptı.





YENİ TEKLİ: BEBEĞİM

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak, kariyerine yepyeni bir solo single ile devam ediyor. Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu için yazıp, seslendirdiği hit şarkılarıyla, bu yıl “Altın Kelebek” ödülü kazanan Kaan Boşnak, kariyerine yeni teklisi ile tek başına devam ediyor.

Kaan Boşnak’ın, Boş Gemiler, Ölsem Yeridir, Kazılı Kuyum, Bırakma Kendini gibi sevilen şarkılarında birlikte çalıştığı Mert Medeni, bu albümde de prodüktör olarak yer aldı. Söz, müziği ve aranjesi Kaan Boşnak’a ait yeni teklisi “Bebeğim”, geçen gün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, Başak Ceylan Boşnak yönetmenliğinde çekilen klibi de KaanBoşnakVevo kanalında yayınlandı. Alternatif pop ve rock birbirine sentezlenince ortaya tadından yenmeyen işler çıkıyor. Kaan Boşnak yaptığı her işle dikkatleri üzerine çekiyor.





MURAT BOZ 3 KONSERLE AÇIKHAVA’DA!

2020 yılında çıkardığı 3 şarkıyla tüm listelerin zirvesine oturan Murat Boz, bu kez 3 Açıkhava konseriyle sevenleriyle buluşacak. Başarılı sanatçı, organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği ‘Yıldızlar Açıkhava’da’ konser serisi dahilinde 3 konser verecek! Murat Boz 18 Eylül, 2 ve 4 Ekim tarihlerinde sahnede olacak!

Can Kenarım, Kalben ve Gece ile milyonlara ulaşan Boz, hayranlarının üç senelik Açıkhava hasretine son verecek. 50 kişilik ekibiyle çalışmalara başlayan başarılı sanatçı bu konserlere özel bir repertuvar hazırlıyor. Murat Boz’un 14 yıllık kariyerine sığdırdığı 5 albüm ve 13 teklisinden en güzel şarkılarının bulunacağı repertuvarda sürpriz şarkılar da yer alacak.



NİRVANA’YA OZAN ÇOLAKOĞLU DAMGASINI VURMUŞ

Ha çıktı ha çıkacak diye konuşulan şarkı sonunda dinleyiciyle buluştu. Hani şarkıdan mı bahsediyorum? Gülşen ve Edis düeti Nirvana’dan elbette ki… Gülşen şarkılarında erotizmden beslenmekte olan bir isim ve bu onun en doğal hakkı. Nirvana’da erotizmi yansıtabilen, dolara gönderme yapabilen bir şarkı. Sözü ve müziği; Gülşen, Edis, Emrah Karakuyu imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait. Klibinde emek var, ‘Split Screen’ ile çekilmiş. Bir şarkı için ortada büyük bir emek var peki ama şarkının sözlerinde bu emeği ne kadar görüyoruz? Bana ‘Nirvana’ya kim damgasını vurdu?’ diye sorarsanız; Nirvana’ya damgasını vuran isim Ozan Çolakoğlu’dur. Şarkının beni cezbeden tek yanı aranjesi, altyapısı, melodisi. Sözlerde erotizm olması beni asla rahatsız etmedi ama buradaki erotizm biraz kısır kalmış. Peki şarkı beklentileri karşıladı mı? Gönül rahatlığıyla evet karşıladı diyememekteyim. Gülşen’in Mustafa Sandal ve Murat Boz düetleri daha mı bekleneni karşılamıştı ne? Ben sanki o şarkıları daha çok sevmiştim. Şurası da sorun: Biz ne bekliyoruz? Müzikseverler ne bekliyor? Peki ama müzisyen bekleneni vermek zorunda mı?





SANATÇI KONUŞMALI



Melek Mosso’nun Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konser sırasında sahneden indirilmesi olayını şoke olarak okudum, peşine paylaşılan videoları da aynı şaşkınlıkla izledim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yapmış Mosso. Bir sanatçı muhalif söylemde bulunabilir iktidara yakın söylemde de bulunabilir. Eğer dinleyici onunla aynı görüşte değilse efendice konseri terk eder. Mosso’yu dinlemek isteyen yine konserine efendice devam eder. Ama sanatçının söylediği bir fikre katılmıyorum diye de şikayetçi olmak biraz özgürlük kısıtlamasıdır. O seyircinin yapması gereken çıkıp özür dilemesi. Sanatçı özgürdür! Düşünce ve duygu aktarıcısıdır. Bu aktarıcılar sahneden indirilmemeli sahnelere göklere çıkartılmalı. Yüreği gerçekten sanat dolu olan bütün herkese selam olsun!