Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1351.59
ALTIN
495.17
DOLAR
8.5621
STERLİN
11.7773
EURO
10.0750
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 15 adet daire satışa sunuldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...

Hasret Giderdiler

Ünlü oyuncu Sinem Uslu ve yakın dostları Çiğdem Çalışkanoğlu ve sunucu Ceren Akdağ ile beraber, Kuruçeşme’de bulunan Boaz adlı mekanda yemek yedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Temmuz 2021 Cuma 17:59
0 Okunma
Hasret Giderdiler

Ünlü oyuncu Sinem Uslu ve yakın dostları Çiğdem Çalışkanoğlu ve sunucu Ceren Akdağ ile beraber, Kuruçeşme’de bulunan Boaz adlı mekanda yemek yedi. Birlikte yemek yiyen üçlü hem iş konuştu hem de bol bol hasret giderdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hasret Giderdiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FUNDA ERKOÇ'LA MAGAZİNMATİK
FUNDA ERKOÇ'LA MAGAZİNMATİK
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Efecin "Cin gibi geliyorum!” dedi 
Efecin "Cin gibi geliyorum!” dedi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans