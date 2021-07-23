Hasret Giderdiler

Ünlü oyuncu Sinem Uslu ve yakın dostları Çiğdem Çalışkanoğlu ve sunucu Ceren Akdağ ile beraber, Kuruçeşme’de bulunan Boaz adlı mekanda yemek yedi. Birlikte yemek yiyen üçlü hem iş konuştu hem de bol bol hasret giderdi.