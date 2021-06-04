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Kemal Samat Ebru Gündeş şarkısını yeniden seslendirdi

Klibi için de hazırlıklara başlatığını söyleyen genç müzisyen sürpriz bir isim de klipde oynayacak dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 14:44
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Kemal Samat Ebru Gündeş şarkısını yeniden seslendirdi

SEDAT SARIKAYA

Cıkardığı hit şarkılarla adından söz ettiren yakışıklı popçu Kemal Samat Ebru Gündeşin yıllar önce seslendirği Çingenem adlı şarkısını yeniden seslendirdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 04.06.2021 14:50
Anahtar Kelimeler:
KEMAL SAMATDAN EBRU GÜNDEŞ COVERI
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