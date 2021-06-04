Kemal Samat Ebru Gündeş şarkısını yeniden seslendirdi

SEDAT SARIKAYA
Cıkardığı hit şarkılarla adından söz ettiren yakışıklı popçu Kemal Samat Ebru Gündeşin yıllar önce seslendirği Çingenem adlı şarkısını yeniden seslendirdi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Son Güncelleme: 04.06.2021 14:50
Klibi için de hazırlıklara başlatığını söyleyen genç müzisyen sürpriz bir isim de klipde oynayacak dedi.
SEDAT SARIKAYA
Cıkardığı hit şarkılarla adından söz ettiren yakışıklı popçu Kemal Samat Ebru Gündeşin yıllar önce seslendirği Çingenem adlı şarkısını yeniden seslendirdi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ