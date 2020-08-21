MAGAZİNMATİK

Zahide Yetiş İle Gelin Kaynana Yarışı

Yaptığı programlarla yıllardır başarılı ve istikrarlı bir izlenme oranıyla dikkat çeken Zahide Yetiş ve Global Medya yine bombayı patlattı.

Geçtiğimiz yıllarda sunduğu genellikle gündüz kuşağı programlarında Türk izleyicisinin karşısına sunucu olarak çıkan Zahide Yetiş, bu kez bambaşka bir konsepte sahip olan bir moda yarışma programıyla ekranlara gelecek

Ünlü sunucu eylül ayından itibaren yeni sezonda Kanal D ekranlarında olacak. Yetiş artık her gün kendine güvenen 5 gelin ve 5 kaynanayı yarıştıracak...

Kaynanalar gelinlerini giydirecek ve haftanın birincisi olmak ve büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girişecekler...

Zahide Yetiş Kanal D'de yeni başlayacak programı için bir ilke imza atarak kayınvalidesi ile kameraların karşısına geçti.

Magazinci Ali Eyüboğlu Covid 19'u 19 Günde Yendi

Usta magazinci Ali Eyüboğlu corona virüse yakalandım açıklaması ile hepimizi şok etti.Sessiz sedasız yoğun bir tedavi sürecinden geçen Eyüboğlu geçtiğimiz hafta yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ali Eyüboğlu kendi tabiri ile Covid-19 u 19 günde yendi.

Eyüboğlu ’nun “Allah Düşmanımın Başına Bile Vermesin!” dediği corona virüsü nasıl yendiğini youtube'daki kanalı Magazin Noteri'inde anlattı.

26 Temmuz'dan beri ortalıktan bir anda kaybolan Milliyet'teki yazılarına ara veren Ali Eyüboğlu corona virüse yakalandığını duyurdu.

Eyüboğlu yaşadığı sıkıntılı süreci tüm ayrıntılarıyla anlattı...

Latin Amerika’ya Türkçe öğretecek!

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, geçtiğimiz ay 20 ülkede müzikseverlerle buluşturduğu “Yaralı Kuşlar” soundtrack albümü ile Kolombiya’nın en köklü gazetelerinden olan El Nuevo Siglo’ya haber oldu. Gazetenin; “Başarılı dizilerin arkasındaki ses” başlığıyla yer verdiği Murat Evgin, aynı gün ülkenin en fazla izlenen televizyon kanalı olan Caracol TV’nin haber bülteninde de yer aldı.

Sanatçı; “Başka kıtalardan sevenlerimin Türkçe şarkılarımı söyledikleri videolar almak beni çok heyecanlandırıyor. Müzik gerçekten evrensel bir dil.. Umarım yakında albümümün yayınlandığı her bir ülkeye giderim ve Türkçe şarkılarımı birlikte söyleriz.” dedi.

Instagram Hikayesi İle Albüme Girdi!

Öğretmeninin şarkısını söyleyip sosyal medyasındaki hikayesinde yayınlayınca tribute albümde yer aldı. Şarkıcı Dila Kalafatoğlu, müzik hocası merhum müzisyen Attila Özdemiroğlu’nun ‘Yalnız Gece’ şarkısını sosyal hesabında takipçileriyle paylaştı.

Hikayeyi izleyen ve yorumu beğenen Hepgül Özdemiroğlu da, repertuvarda olmamasına rağmen eşinin ‘Attilla Özdemiroğlu Besteleri’ adlı albümünde Kalafatoğlu’nun bu şarkıyı seslendirmesini istedi.

Böylece yıllar önce Rengin’den dinlediğimiz muhteşem bir Attila Özdemiroğlu bestesi olan şarkıyı Dila Kalafatoğlu seslendirerek tribute albümdeki yerini aldı.

Gülçin’in Yıldız Tilbe Sürprizi!

Müzik direktörlüğünü Emre Bayar’ın yaptığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı iki yeni albümü için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu.

Gülçin Ergül; Türkçe albümünde kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe’den bir yeni şarkı ve Anıl Piyancı ile bir düet olmak üzere toplam da 10 yeni şarkının olacağını söyledi.

İki albümü için de çok heyecanlı olduğunu ve 2020 yılı bitmeden Arpej Yapım etiketi ile yayınlayacaklarını belirten güzel şarkıcı, İngilizce albümün de ise kendi yazdığı şarkıların yanı sıra ödüllü Hollandalı bir şarkı yazarı ile çalıştığını, cover bir şarkının yer alacağını ve sürpriz bir yabancı şarkıcı ile de düet olabileceğinin sinyallerini verdi.

4 kadın 4 Program!

Televizyon kanalları yeni sezona yavaş yavaş girmeye başlıyor.Bu sezon özellikle gündüz kuşağındaki kadın rekabetini çok merak ediyorum.

4 kadın 4 benzeri programa imza atacak bu sezon…

Atv ekranında Müge Anlı yılların tecrübesi, özgüveni ve başarısı ile her zaman dikkat çeken isim olmuştu.Aynı kanalda Esra Erol tam birebir benzemese de Müge Anlı ile işlediği konularda ortaklıkların olması ile o rekabetin içinde yer alıyor.Erol’da yıllardır atv ekranında aranılan bir yüz oldu ve popülaritesi devam ediyor.

Bu eski iki isimin yanına bu tarz programlara çok uzak olan genellikle siyaset ortamında tartışma programlarının aranılan yüzü olan Didem Arslan Yılmaz’da dahil oldu.Yılmaz, farklı formattaki yeni programına iyice adapte olabilmek için diğer programlardan önce ekrana geldi.

Ve son olarak bir TRT efsanesi olan Serap Paköz, TV 8 de başladığı Gerçeğin Peşinde programına verdiği arayı kısa tuttu ve ekrana dönüş kararı aldı.Türkçe’yi kusursuz konuşan Serap Paköz’ün yeniden ekrana dönmesi bence spikerlik ve sunuculuk alanında merakı olanlar için iyi bir örnek teşkil edecek.

Rekabet çok yoğun olacak bu sezon!... 4 tecrübeli isim aşağı yukarı aynı format içinde bir sezon geçirecekler.Kim reytinglerde başa güreşir derseniz Müge Anlı’nın bir adım önde olacağı kesin, Esra Erol ile Serap Paköz yoğun bir yarış içinde olur ikincilikte, tarzını çok beğenmeme rağmen ne yazık ki Didem Arslan Yılmaz’ın bu formatta başa güreşebileceğini pek düşünmüyorum ama hiç belli olmaz izleyici bir bakarsın Yılmaz’ı sahiplenir alır yukarılara taşır!...

Atiye’nin Yeni Sezonu Eylül’de

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Hazal Türesan ve Meral Çetinkaya gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye’nin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu cevap buldu.

İkinci sezonu merakla beklenen Netflix’in orijinal dizisi Atiye’nin 2. Sezonu 10 Eylül’de izleyici ile buluşacak.