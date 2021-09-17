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Mehmet Öcal’ın “Kahve Sefası”

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 11:20
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Mehmet Öcal’ın “Kahve Sefası”

DİNÇER KARACALAR

2004 yılından beri müzik sektöründe olan ve birçok farklı şehirde sahneye çıkan Mehmet Öcal, ilk single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Öcal’a ait olan “Kahve Sefası” adlı şarkı, Şahin Özer Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Aranjesini Serhat Özgür Öcal’ın, düzenlemesini ise Fedai Tayyar’ın yaptığı esere şarkıcı, bir de klip çekti. Uygur Akkaya’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, sanat yönetmenliğini Ayşe Müftüoğlu'nun, görüntü yönetmenliğini Yusuf Can Güneş 'in yaptığı klip için Mehmet Öcal, Muğla Datça’daki Perili by Resort Otel’de kamera karşısına geçti. Klipte şarkıcıya annesi, kedisi, Nilay Dorsa ve Ayşe Müftüoğlu eşlik etti. 400 adet esere sahip olan Mehmet Öcal, aynı zamanda Eray Gönendi’nin “Kiralık Sevgi” – “Gel Gel”, Sezen Kiremit’in “Tam Takım”- “Gelmezsen Eğer” ve Fatih Kayhan’ın söylediği “İstanbul Perişan” – “Aşık Olmak Senin Neyine” şarkılarına da imza attı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Öcalın Kahve Sefası
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