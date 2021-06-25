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Sevda Yüklü Şarkılar Albümünde "Tuğçe Kandemir'' Sürprizi "Kahverengi Gözlerin"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2021 Cuma 10:23
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Sevda Yüklü Şarkılar Albümünde "Tuğçe Kandemir'' Sürprizi "Kahverengi Gözlerin"

Selahattin Sarıkaya anısına hazırlanan ve içerisinde 14 farklı sanatçının 10 farklı Selahattin Sarıkaya eseri seslendirdiği albümde Tuğçe Kandemir 'de daha önce Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser tarafından hafızalara kazınan " Kahverengi Gözlerin " eserini kendine has yorumuyla sevenleriyle buluşturdu

Sözü Mustafa İlhan Geçer ' e , müziği Selahattin Sarıkaya ' ya ait olan parçanın aranjörlüğünüyse son dönemin yükselen isimlerinden Yiğit Mahzuni üstlendi parçanın masteringiniyse Güven Ersoysal yaptı.

 Albümde Tuğçe Kandemir dışında Zorbey & Elbi , Merve Deniz & Can Oflaz , Mert Tunçmakas , Melek Mosso , Maryjane , Işıl Ayman , Eda Baba , Ceren Gündoğdu & Yasir Miy , Burçin & Çağan Şengül yer alıyor.

 Albümdeki 10 şarkıdan 8 ' inin hem sözü ve müziği Selahattin Sarıkaya imzası taşırken 2 şarkısının'da müziği Sarıkaya ' ya ait.

 Cemile Sarıkaya projesi olan ve Toro Music & Production etiketiyle yayınlanan " Sevda Yüklü Şarkılar " albümü 18 Haziran Cuma günü itibariyle Toro Music & Production Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Haber Sedat Sarıkaya

Anahtar Kelimeler:
Sevda Yüklü ŞarkılarTuğçe Kandemir
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