Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka...
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak

Yasemin Kumral'dan Hayranlarına Sürpriz Şarkı “BAZEN”

Yasemin Kumral’ın “Bazen” isimli yeni single’ını tüm dijital platformlarda bulabilir lyric video klibini MuzikPlay’de izleyebilirsiniz.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:26
0 Okunma
Yasemin Kumral'dan Hayranlarına Sürpriz Şarkı “BAZEN”

Haber Sedat Sarıkaya 

Yasemin Kumral yıllar sonra hayranlarına single çalışmasıyla sürpriz yaptı.1975 yılında yayınladığı “Bim Bam Bom” çalışması ile Türk Pop Müzik Tarihine adını yazdıran Yasemin Kumral, yepyeni şarkısıyla müzik severlere sürpriz yapıyor. 21 Mayıs Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan çalışma “Bazen” tüm dijital platform ve radyolarda yerini aldı.

Sözü ve bestesi sevilen sanatçıya ait “Bazen”in, düzenleme ve kaydı ise başarılı aranjör Erhan Bayrak imzalı. Mix & masteringi Emre Kıral, gitarları Selahattin Güzelel tarafından yapılan çalışmanın vokallerinde Hasan Çiçek, Bahar Koçak ve Aylin Alaz Bayrak, yer alıyor.

Kendisine ait bestelerle müzik kariyerine başlayan Yasemin Kumral, 14 yaşındayken bestelediği “Yağmuru Durdurabilir misin?” ile dikkat çekti. 1974 yılında yorumladığı “Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya” adlı eseri ile 25 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Bayrak Radyo, Televizyonunun istiklal marşımızla birlikte yayınlandı ve açılış kapanış marşı oldu. Yasemin Kumral’a yüksek başarısından dolayı altın madalya ödülü verildi.

1975 yılında ise Türk Pop Müzik tarihinin unutulmaz eserlerinden olan ve günümüzde de yerini koruyan “Bim Bam Bom”u yayınladı ve altın plak kazandı.

Sayısız konserler veren ve plakları yayınlanan Yasemin Kumral’ın yeni çıkışı “Bazen” hareketli ritmi ve sözleriyle bu yaza girerken sizlerin begenisine sundu

Şarkı Link Wav:   

Şarkı Link Mp3: 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yasemin KumralBAZENşarkıDİJİTALPlatformVideo KlibiMuzikPlaySedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Türkmen, “Falan Filan” şarkısın dijital konserinde seslendirdi
Gökhan Türkmen, “Falan Filan” şarkısın dijital konserinde seslendirdi
Retrobüs’ten “Benim Gözüm Sende” Yorumu!
Retrobüs’ten “Benim Gözüm Sende” Yorumu!
"Eyvah" yayında!
"Eyvah" yayında!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans