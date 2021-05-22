Yasemin Kumral'dan Hayranlarına Sürpriz Şarkı “BAZEN”

Haber Sedat Sarıkaya

Yasemin Kumral yıllar sonra hayranlarına single çalışmasıyla sürpriz yaptı.1975 yılında yayınladığı “Bim Bam Bom” çalışması ile Türk Pop Müzik Tarihine adını yazdıran Yasemin Kumral, yepyeni şarkısıyla müzik severlere sürpriz yapıyor. 21 Mayıs Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan çalışma “Bazen” tüm dijital platform ve radyolarda yerini aldı.

Sözü ve bestesi sevilen sanatçıya ait “Bazen”in, düzenleme ve kaydı ise başarılı aranjör Erhan Bayrak imzalı. Mix & masteringi Emre Kıral, gitarları Selahattin Güzelel tarafından yapılan çalışmanın vokallerinde Hasan Çiçek, Bahar Koçak ve Aylin Alaz Bayrak, yer alıyor.

Kendisine ait bestelerle müzik kariyerine başlayan Yasemin Kumral, 14 yaşındayken bestelediği “Yağmuru Durdurabilir misin?” ile dikkat çekti. 1974 yılında yorumladığı “Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya” adlı eseri ile 25 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Bayrak Radyo, Televizyonunun istiklal marşımızla birlikte yayınlandı ve açılış kapanış marşı oldu. Yasemin Kumral’a yüksek başarısından dolayı altın madalya ödülü verildi.

1975 yılında ise Türk Pop Müzik tarihinin unutulmaz eserlerinden olan ve günümüzde de yerini koruyan “Bim Bam Bom”u yayınladı ve altın plak kazandı.

Sayısız konserler veren ve plakları yayınlanan Yasemin Kumral’ın yeni çıkışı “Bazen” hareketli ritmi ve sözleriyle bu yaza girerken sizlerin begenisine sundu

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