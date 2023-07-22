AHMET KURAL EVLENDİ!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu’nda 4 yıldır avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu nikahın ardından balayına çıkacak. Balayı dönüşü ise yeni film için kamera karşısına geçecek.

YENİ İMAJ YENİ ŞARKI!

3

Türk pop müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından Deniz Seki, beklenen yeni şarkısı Cambaz’ı müzikseverlerin beğenisine sundu…Sözü ve müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait olan Cambaz’ın düzenlemeleri ise Murat Yeter imzasını taşıyor

Seki, yeni şarkısı içinde yepyeni bir imaj çalışması da yaptı…

PETEK DİNÇÖZ’E HAKAN ALTUN’DAN HEDİYE

Popüler müziğin gözde ismi Petek Dinçöz, ara vermeden yaz konserlerine devam ederken bir yandan da yeni teklilerini yayınlamaya devam ediyor. Yaz için hareketli bir parçayla sevenlerinin karşısına çıkan Dinçöz, yakın arkadaşı Hakan Altun’un yıllar önce yayımladığı Gül Belalıdır şarkısını yeniden coverladı. Sözü müziği Hakan Altun’a düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait şarkının vokal kısmında Altun sesiyle katkıda bulundu.

Şarkının Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibi de şarkı kadar dinamik ve renkli, klipte Dinçöz’ün giydiği kıyafetlerde de Tolga Çam imzası dikkat çekiyor.

OĞLU BOYUNU GEÇTİ!

Güzel sunucu ve model Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter ile birlikte şu günlerde Bodrum'da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor…

Her yaz olduğu gibi bu yazda güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çeken Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte sosyal medyada da bol bol paylaşım yapıyor.

FİLENİN ASİL KIZLARI TEŞEKKÜRLER

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde elde ettiği zafer ile göğsümüz kabardı.

Uzun süredir atılım içinde olan kadın voleybolunda azmin, hırsın ve disiplinin karşılığını nihayet geçtiğimiz hafta Çin gibi bir devi devirerek aldık.

Filenin Sultanları’nın bu başarıları dış basında manşetlere taşınırken, ülkemizde bu altın kızları yerden yere vurmaya devam eden bir kitlenin olduğunu bilmekte insanın canını acıtıyor.

Ama yinede her şeye rağmen kızlar iyi ki varsınız! Akıttığınız alın terine, ortaya koyduğunuz başarıya helal olsun…

İKİ USTA İSİM ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Bu yıl, 30’su düzenlenecek ‘’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’’, 18- 24 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30.su düzenlenen festivalin bu yılki ‘’Onur Ödülleri’, 60 yılı aşkın süredir, sanat dünyasında derin izler bırakmış, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.

AMERİKA’DAN DÖNER DÖNMEZ SETE KOŞTU

Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine veda ettikten sonra soluğu Amerika’da yaşayan kızı ve torununun yanında almıştı.

Kızı ve torunu ile hasret gideren Yücesoy, Türkiye’ye döner dönmez BKM’nin çok özel bir projesi için sete çıktı.

“Haydi Tut Elimi “ filminde sanatını konuşturacak bir rol ile karşımıza gelecek olan Işıl Yücesoy, sosyal medyadan paylaştığı set fotoğrafında “Sıra çocuklarımız için bir şeyler yapmaya geldi . Asal görevimiz o. Eh ben de 3. Çocukluğuma girdiğime göre” ifadelerini kullandı