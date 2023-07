Saygıdeğer okurlarım, yaşamın her döneminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve vitamin kaynağı meyve ve sebzelerden yararlanmak zorundayız. Bu bağlamda mevsim gereği şu günler de meyve reyonlarında vitamin kaynağı farklı erik çeşitleriyle fazlasıyla karşılaşmaktayız. Bu nedenledir ki, bu hafta bol çeşidi ve lezzetleri ile bu mevsim sofralarımızı süsleyen erik ile ilgili bazı bilgileri sizler ile paylaşmak istiyorum.

Şöyle ki; pek çok farklı türü ve rengi bulunan erik, besin lifi bakımından en zengin meyveler arasında yer almaktadır. Antioksidan bileşenleri ile vücudu koruyan ve yüksek oranda C vitamini içermesi nedeniyle hastalıklara karşı vücut direncimizi artırmaktadır. Düşük kalori değeri (100 gram erik yaklaşık 45 kaloridir) eriğin diyet listelerinin vazgeçilmez meyvelerinden biri olmasını sağlamaktadır. Erik aynı zamanda A ve K vitaminleri için oldukça iyi bir kaynaktır. Eriğin bir diğer önemli yararı ise besinler yoluyla alınan demir mineralinin vücut tarafından emilimini arttırarak demir eksikliğine karşı koruma sağlamasıdır. Erikte bulunan güçlü antioksidan bileşenler hücreleri serbest radikallerin tahribatına karşı koruyor. Serbest radikallerin hücre yapısında oluşturduğu hasar kanserden kalp hastalıklarına kadar pek çok hayati sağlık sorununa yol açtığı için, eriğin antioksidan etkiye sahip olması sağlığımız açısından çok önemlidir.

Yapılan bir araştırmada sarı ve kırmızı kabuklu eriklerin yeşil eriğe oranla daha fazla antioksidan içerdiği belirlenmiştir. Demir eksikliği anemisinin kalp ritmi düzensizliği, çocuklarda büyüme sorunları, erken doğum gibi ciddi sorunlara yol açtığı düşünüldüğünde yeterli miktarda C vitamini almanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 100 gram erik günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %16’sını karşılayabilmektedir. Erik, yine içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde kolesterolün kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. Tek başına kötü kolesterolü düşürmek için yeterli olmadığı, ancak okside olmuş kolesterolün damar içinde birikmesini önleyerek damar tıkanıklığı ve buna bağlı kalp hastalıklarından korunmamızı sağlayan meyveler arasında yer almaktadır. C vitamini aynı zamanda astım, osteo artrit, kolon kanseri ve romatizma gibi hastalıklardan korunma için önemli bir vitamindir. Önemli bir göz retina hastalığı olan, ve halk arasında sarı nokta olarak da bilinen ve görüşü etkileyen makula dejenarasyonu özellikle 55-60 yaş üstü yetişkinlerde görülen bir retina sorunudur. Yapılan araştırmalar, kalıtımsal özellikler bir yana bırakıldığında daha çok erik tüketen toplumlarda bu hastalığın daha az görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Araştırmacılar düzenli olarak erik yiyenlerin yemeyenlere oranla sarı nokta hastalığına yakalanma riskinin %36 daha az olduğunu ortaya koymuşlardır. Temel olarak sebze, meyve, bakliyat ve tam tahıllı gıdalarda bulunan besin lifi başta sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi olmak üzere diyabet, obezite ve kalp hastalıklarına karşı korunmak için son derece önemlidir. Besin lifi, yağ, protein ve karbonhidrat gibi sindirilmediği için direkt olarak sindirim sistemine geçer ve bağırsak hareketine yardımcı olur. Besin lifi bakımından zengin erik kronik kabızlık çekenlere en çok önerilen meyveler arasındadır. 100 gram erik günlük besin lifi ihtiyacının %6’sını karşılamaktadır. Kan Şekeri: Kırmızı erik tatlı bir meyve olmasına karşın düşük glisemik indeks değeri sayesinde kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmamakta, bu özelliği nedeniyle tip 2 diyabet hastalarına tavsiye edilmektedir. Ayrıca, erikte bulunan K vitamini ve magnezyum minerali gıdalar yoluyla alınan kalsiyumun vücut tarafından emilebilmesi için önemlidir. Kuru erik, menopoz sonrası dönemde kemik yoğunluğunun korunabilmesi için tüketilmesi tavsiye edilen kurutulmuş meyveler arasında yer almaktadır.

100 gram eriğin besin değerine bir göz atacak olursak; 87.2 gr su, 1 gr besin lifi, 345IU A vitamini, 0.3 mg E vitamini, 6.4 mcg K vitamini, 0.4 mg, niasin, 5 mcg folat, 6 mg kalsiyum, 0.2 mg demir, 7 mg magnezyum, 16 mg fosfor, 157 mg potasyum, 0.1 mg çinko, 0.1 mg bakır ve 0.1 mg manganez ihtiva etmektedir.

Eriğin aşırı miktarda tüketimi bazı yan etkilere yol açabilmektedir. Bu yan etkilerden en çok öne çıkanı böbrek taşlarıdır. Böbrek taşı nedenleri arasında gösterilen oksalat vücudumuzda, meyvelerde, bitkilerde ve hayvanlarda doğal olarak bulunan organik asit molekülüdür. Vücudumuzda doğal olarak bulunur ve örneğin C vitamini hücreler tarafından düzenli olarak oksalata dönüştVücutta bulunan oksalat besinler yoluyla düzenli olarak fazla miktarda alındığında kalsiyumun vücut tarafından işlenmesine engel olarak kalsiyum zerreciklerinin böbreklerde birikmesine yol açabilmektedir. Erik gibi, böğürtlen, yaban mersini, ahududu, çilek, kuş üzümü, kivi, incir ve mandalina gibi meyveler oksalat seviyesinin artmasına neden olmaması için aşırı tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, eriğin yüksek miktarda besin lifi içermesi aşırı tüketildiğinde dezavantaja dönüşebilmekte, suda çözünebilen lifin fazlası bağırsaklarda gaza yol açabilmekte, şişkinlik oluşturabilmektedir.

Sağlıklı, mutlu nice güzel günler diliyor, saygılar sunuyorum.