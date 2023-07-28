ALTIN PLAKLAR TABLO OLDU

Müzik dünyasının efsane prodüktörlerinden ve aynı zamanda ressam Nino Varon’un, Artvizyon Galeri tarafından açılacak “Alanino Ninovari” isimli solo resim sergisi, Adalar Kültür ve Sanat Derneği’nde 29 Temmuz’da ziyarete açılıyor.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi çok sayıda ünlü sanatçının ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, besteci ve söz yazarı kimliğinin yanında ressam olarak çok özel eserlerini sergiliyor.

MASTERCHEF BARBAROS EVLENDİ

MasterChef yarışmasına katılan ve ikinci olan Barbaros Yoloğlu dünya evine girdi.

Samsun'da yapılan düğüne Masterchef yarışmacılarıda katıldı.

Yoloğlu’nun nikah şahitliğini finalde yarıştığı arkadaşı Serhat Doğramacı yaptı.

İKİ USTA İSİM BEN BU CİHANA SIĞMAZAM’DA

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı

Dizide bu sezon yepyeni bir kadro ve farklı bir hikaye göreceğiz

Hazırlıkları devam eden diziye iki usta oyuncu dahil oldu.

Ayşenil Şamlıoğlu ve Zeynep Eronat “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin yeni oyuncuları oldu

İki usta isim aynı konakta bakalım nasıl bir hikayenin kahramanları olacaklar?

SURVİVOR TAYFUN EVLENDİ!...

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan nişanlısı Eda İrap ile bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Ocak ayında nişanlanan çift bugün aile ve yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen bir törenle evlendi.

Çiftin nikah şahidi Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço oldu.

KKTC’DE SİBEL CAN’LI KUTLAMA

Ünlü sanatçı Sibel Can, yavru vatan Kıbrıs’ta Savoy Otel’de yaşadığımız sıcak yaz günlerinde gönüllere serin bir esinti yaşattı…

Konserine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49 yılını kutlayarak başlayan Sibel Can ‘Bayramınız kutlu olsun barış ve mutluluk bizimle olsun. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmak çok güzel’ dedi.

Gecede Amor Gariboviç imzalı siyah özel tasarım bir elbise ile sahne alan Sibel Can, muhteşem repertuvarı ve yorumu ile misafirlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Yurtdışı turnesini son derece coşkulu tamamlayan ünlü sanatçı, tüm sezon boyunca verdiği konserleriyle tüm sevenlerine unutamayacakları bir anı bırakmaya devam ediyor.

JOLLY JOKER HARBİYE EKİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

12 şehirde 22 mekanı ile her hafta Türkiye’nin en çok dinlenen isimlerine ev sahipliği yapan Jolly Joker, en sevilen sanatçıları açık hava konserleri ile müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ekim ayında gerçekleşecek serinin ikinci ayağında 4 Ekim Çarşamba Yıldız Tilbe, 5 Ekim Perşembe Hakan Altun, 6 Ekim Cuma Gülşen, 7 Ekim Cumartesi Levent Yüksel, 8 Ekim Pazar Berkay, 9 Ekim Pazartesi İrem Derici konseri gerçekleşecek.

İLK UÇAKTA MELEK MOSSO’DA VARDI!

Geçtiğimiz gün büyük tören ile açılışı yapılan Kıbrıs Ercan Havaalanına inen ilk uçak da Melek Mosso’da vardı.

Mosso, Kıbrıs’ın en lüks oteli Elexus’da sahne almak için Kıbrıs’a geldi.

Sevilen şarkıcı Kıbrıslılara 2 saat boyunca unutulmaz müzik ziyafeti yaşattı.

Mosso' Ne mutlu bana Yeni havaalanı ilk ayak basan ilk sanatçı ben oldum ayağım uğurlu dur buraya çok uçak iner artık, Uçuş diyince artık bir ben Bir Sabiha Gökçen aklınıza gelecek dedi