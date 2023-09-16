ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLAYACAKSINIZ!

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Zahide Yetiş, BBO Yapım farkıyla, çok yakında Star Tv ekranlarında.

Yetiş, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" adlı programla, yeni sezonda hafta içi her sabah Star Tv ekranlarında olacak...

"Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak"ın kapıları hata yapanlar, özür dilemek isteyenler, hayata yeniden başlamak isteyenler, bir çıkış yolu bulmak isteyen, geçmişlerinde pişmanlık, küskünlük yaşayanlar, af dilemek isteyenler, özür bekleyenler, değişmek, dönüşmek isteyen herkese açık olacak... Hayattan yeni bir fırsat isteyen, yeni bir geleceğe başlamak isteyenler, kendini yenilemek isteyenlere uzmanlar desteği ile çözüm yolları bulunacak. Zahide Yetiş ve ekibi, yeni biri olmak isteyen herkese "sen değerlisin" diyecek.

EDA ECE ANNE OLUYOR

5 yıllık bir birlikteliğin ardından, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti anne - baba oluyor.

Anne olmaya hazırlanan Eda Ece 1 aylık hamileymiş.

Eda Ece’nin hamilelik haberine en sevinen isimlerden biri de Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam oldu…

Şevval Sam, sevincini "Teyze oluyorum" sözleri ile ifade etti.

İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR

Bir dönem Kanal D'de ekrana gelen “Kısmetse olur” programı ile ünlenen Ceyda Kırıcı hayatını 2019 yılında Mustafa Tunçay ile birleştirmişti.

Çiftin geçtiğimiz mart ayında Poyraz adını verdikleri evlatlarına kavuşmuşlardı.

Ceyda Kırıcı ve eşi sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla ikinci bebek müjdesini verdi.

Kırıcı, bebeklerinin ultrason fotoğrafını "Nasıl başlayacağımı bilemedim neyse poyraz abi oluyor. Sağlıkla gel bebeğim" notu ile paylaştı.

YENİ SEZONDA YENİ ŞANS!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının 1 milyonluk büyük ödülünde yeni sezonda değişiklik yapıldı...

atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi.

Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!

OYUNCU DENİZ ÇAKIR EVLENDİ!...

Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlikte olduğu yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la geçtiğimiz hafta nikâh masasına oturdu.

Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay’ın Deniz Çakır’ın nikah şahitliğini yaptığı düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşlarından oluşan 200 kişilik davetli topluluğu katıldı…

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM’A RENK GELDİ!

Ben bu cihana sığmazam dizisi yeni sezona merhaba dedi!... Geçtiğimiz sezondan çok az oyuncunun yeni sezonda kadroda ver aldığı, daha genç oyuncularla takviye edilen dinamik bir kadronun yanı sıra iki usta isimle perçinlenen dizide daha ilk bölümde fark yaratıldı.

Oktay Kaynarca’nın bu sezon tek başına yapımcılığını üstlendiği dizinin yapım ekibini tebrik etmek isterim… Ayşenil Şamlıoğlu ile Zeynep Eronat gibi iki usta oyuncuyu bir araya getirerek biraz mizah biraz duygusallık ile harmanlanan farklı bir hikayeyi ortaya çıkartarak diziye yeni bir dinamizm getirmişler.

İlerleyen bölümlerde bu iki kadının hikayesini zaman zaman gülerek zaman zamanda üzülerek izleyeceğiz sanırsam …

NEFİSE KARATAY EKRANA DÖNÜYOR

Nefise Karatay yeni sezonda yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Osman Müftüoğlu ile Yeni Hayat" programı ile NTV ekranında olacak.

Karatay "Yeni program yeni renk" diyerek yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını açtırdı.

BİR SAĞLIK MARKASINI HİKAYESİ!

Liv markasının kısa tarihçesini ve yaratılış hikâyesini kaleme alan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti'nin yeni kitabı “Bir Sağlık Markasının Yolculuğu” 13 Eylül Çarşamba günü Liv Hospital Vadi İstanbul’da tanıtıldı.

Meri İstiroti’nin kaleme aldığı “Bir Sağlık Markasının Yolculuğu” aynı zamanda sağlık profesyonelleri ve sağlık yöneticiliği yolculuğundaki öğrenciler için de bir ders kitabı olma özelliğini taşıyor.

İstiroti’nin kitap tanıtımına birçok sosyal sorumluluk projesinde birlikte yol aldıkları Monik İpekel, Betül Gülbahar, Gülay Kamaz gibi çok değerli isimlerde katıldı.