Yaklaşık iki ay önce 17 Temmuz Pazartesi günü Bayburt Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alan şölenler, 23 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenen konser ve halk oyunları gösterileri ile sona ermişti.

Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin yapıldığı

BAYBURT DEDE KORKUT 27. ULUSLARARASI KÜLTÜR-SANAT ŞÖLENİ bu yıl diğer yıllara oranla daha görkemli bir şekilde kutlanmıştı.

Yaklaşık iki ay önce 17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ Saat 11.00 ‘ de başlayan şölen konserlerle, sanat gösterileriyle, sempozyumlarla, şiir geceleriyle, müze açılışlarıyla, türbe ziyaretleriyle,halk oyunları gösterileriyle, cirit müsabakaları ile, sergilerle, aşık atışmaları ile 1 hafta boyunca devam etmişti.

Bundan aylarca önce Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut bu yıl 26.’sı düzenlenen “Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” ile muhteşem bir törenle anılmıştı.

Etkinliklere katılan protokol üyeleri, çeşitli ülke ve şehirlerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, Dede Korkut anıtına çelenk konulmasının ardından mehteran takımı eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Saray Bahçesi’nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını Şölen Komitesi Başkanı ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yapmıştı:

TÜRKSAV adına Gültekin Akengin ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın birer selamlama konuşması gerçekleştirdiği açılış programda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, Dede Korkut hikâyelerinin vermiş olduğu mesajlara değinmişti.

Konuşmaların ardından ikramiyeli şölen balonları protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakılmıştı.

Bayburt Belediyesi’nin 18 proje için toplu açılış ve temel atma töreninde yer aldığı programda, Bayburt bar ekibi başta olmak üzere Anadolu’dan ve Türk Dünyası’ndan halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer almıştı.

Ülkücü Ozanlar Öngel ve Kınık beğeni toplamış açılış programının son bölümünde Ülkücü Ozanlar Ahmet Öngel ve Ali Kınık sahne almışlardı.

Dede Korkut Türklüğün ve Müslümanlığın sembolüdür.

Şöyle gerilere bir göz atalım…

Bundan 22 yıl öncesinde 2000'li yıllarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Dede Korkut destanının 1300’üncü yıldönümünde 3 gün süreyle yapılan “Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi”yapılmıştı.

Zirve: Dede Korkut'un Türk milletlerine ve Türk topluluklarına verdiği birlik ve beraberlik konusundaki nasihatleri doğrultusunda yapılmıştı.

Bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev yaptığı konuşmada vurgulamıştı.

Türk dünyası her türlü entrikalara rağmen kurultaylarla, zirvelerle bir araya gelmekte ve gelecek için çok olumlu mesajlar verilmektedir.

Yine hatırlayınız…

“Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi” 2000 yılına kadar sırasıyla Ankara, İstanbul, Bişkek, Taşkent ve Astana'da 5 defa yapılmıştı.

Altıncısı Nisan 2000 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılmıştı.

2000 yılında Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesinin 6'ncısında Dede Korkut Destanının 1300' üncü yıl dönümü etkinlikleri de yapılmıştı.

Her iki etkinliğin bir arada düzenlenmesi çok anlamlı olmuş, Dede Korkut'u anma törenleri zirveye ayrı bir anlam kazandırmıştı.

Zirve;2001 yılında ikinci defa İstanbul’da yapılmıştı.

“Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi” , Türk dili konuşulan altı Türk ülkesi devlet başkanlarının ve üst düzey yetkililerinin katıldığı bir zirveydi.

1992 yılından bu yana belli aralıklarla yapılmaktadır.

Türkiye bu zirvelerden 4’üne katılmıştır.

1995 yılında Kırgızistan zirveye ev sahipliği yapmıştır.

1996 yılında zirve Özbekistan’da yapılmıştır.

Kazakistan 1998 yılında zirve’nin ev sahibi olmuştur.

Azerbaycan Ekim 2009’da yapılan 9’uncu zirvenin ev sahipliğini yapmıştır.

3 Ekim 2009 Nahçıvan anlaşmasıyla daimi sekretaryası kurulmuş ve adı “TÜRK KONSEYİ” olmuştur.

“Türk Konseyi”nin kurumsal merkezi İstanbul, akademik merkezi Kazakistan, Parlamenterler asamblesi “TÜRKPA” merkezi Bakü olmuştur.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Onuncu zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’ un katılımlarıyla 16 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenmişti.

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri” nin son yıllardaki çalışmaları YENİ TÜRKİYE imajına uygun biçimde devam etmekte ve yapılan çalışmalar TÜRKLÜK DÜNYASI ve İSLAM ALEMİ için umut ışığı olmaktadır.

Bu çalışmalar Türk Dünyasını layık olduğu yere getirecektir.

Dede Korkut bütün bu zirvelere damgasını vurmaktadır.

Kimdir Dede Korkut ?...

Dede Korkut; Oğuzların destan niteliğindeki hikayelerini ilk anlatan kişidir.

Aynı zamanda bu hikayelerin de kahramanıdır.

Dede Korkut; Hikayelerinde “ Velî ” bir kişi olarak ortaya çıkar.

Oğuzlar; Önemli meselelerini ona danışırlardı.

Gelecekten haber verdiğine inanılır ve keramet sahibi bir kişi olarak tanınırdı.

Kopuz çalıp hikmetli sözler söylerdi.

Dede Korkut bu yönüyle en eski Türk halk şairi ve hikayecilerinden biridir.

Bir görüşe göre; Miladın yedinci, sekizinci yüzyılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Başka bir tarihi araştırmaya göre dokuz ve on birinci yüzyılda Türkistan'ın Aral gölü bölgesinde Sir-Derya nehrinin Aral gölüne döküldüğü yerde doğduğu söylenmektedir.

Bu görüşü ortaya koyan tarihçiler; Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğundan da söz ederler.

Yine bazı tarihçilerin belirttiği şekliyle Dede Korkut efsanevi bir Oğuz ozanıdır.

Bütün tarihçilerin birleştiği nokta da Dede Korkut’un bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığıdır.

Bu durum destanlarında da anlatılmaktadır.

“Kitabı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuz”da verilen bilgiye göre ise; Peygamber efendimizin yaşadığı döneme yakın bir dönemde yaşamıştır.

Ayrıca İshak Peygamberin soyundan olduğu da söylenmektedir.

Hikâyelere göre; Oğuzlar sık-sık ona akıl danışırlar, gelecekten haber verdiğine inanırlardı.

Oğuzname’ye ait metinlerde ve halk söylentilerinde Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı, Hz. Peygambere elçi olarak gönderildiği, Oğuzlar arasında İslamlığı yaydığı, şair, hâkim, ermiş olduğu ve Oğuz Han'a vezirlik yaptığı anlatılmaktadır.

Dede Korkut; her şeyi bilen ve gizlilerden haber veren bir ozandır.

Cenabı Allah'a ve Hz. Muhammed (SAV)'e yakınlığı ve dini bilgisi sebebiyle kutsal bir kişi haline gelmiştir.

Dedikleri hep keramet sayılmıştır.

Devlet işlerini, Oğuz törelerini, savaş ve barış nizamını bilen ve beylerin her müşkülatını çözen tecrübeli biridir.

Ozandır. Bütün hikayelerinin sonunda, elinde kopuzuyla görünür.

Oğuzların Müslümanlığını tüm hikayelerinde yansıtır.

Pek çok tarih kitaplarında adı geçen Dede Korkut’un 6 ayrı yerde mezarı gösterilmektedir.

Dede Korkut belki de yaşamış tarihi bir kişidir.

Fakat efsanelere karışmış gerçek şahsiyeti ortadan kalkmıştır.

Müslüman Oğuzların; Rum, Ermeni, Gürcü beyleriyle yaptıkları savaşları, Oğuz boylarının iç çekişmeleri ve tabiatüstü varlıklarla mücadeleyi anlatan “Kitabı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuz”; 12 destanı bünyesinde toplamıştır.

Dede Korkut, Müslüman - Türk'tür ve TÜRKÇE KONUŞAN DEVLET BAŞKANLARI ZİRVE’ lerine damgasını vuran ünlü bir bilge kişidir.

Mezarı başında Dede Korkut’u anan Bayburtlulara sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz

Hoşça kalınız.