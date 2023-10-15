“SON AKŞAM YEMEĞİ” 27 EKİM’DE VİZYONA GİRİYOR

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün öncesini, 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nde ve mutfağında yaşananları konu alan Son Akşam Yemeği, 27 Ekim’de vizyona giriyor.

Levent Onan’ın yönettiği filmde ünlü oyuncu Onur Tuna Mustafa Kemal Paşa’yı Pelin Akil ise Latife Hanım’ı canlandırıyor. Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaştığı filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

TÜRK GEZGİNİ ŞİLİ’DE SOYDULAR!

Uzun süredir gezi videolarını takip ettiğim İzmirli youtuber Burak Durgun, ne yazık ki Şili’de soyulmuş.

Aylardır Güney Amerika’nın en tehlikeli ülkelerine giderek inanılmaz güzelliklerde videolar üreten ender youtuberlardan olan Durgun’un Şili’ye geldiğinde başına oldukça talihsiz bir olay gelmiş.

Bir haftadan uzun bir süre video atmadığını fark ettiğim Burak Durgun’un soyulduğunu, bütün kıymetli eşyalarının inanılmaz bir profesyonellik çalındığını öğrendim.

Para çekmek için girdiği ATM’de üç kişilik bir soygun çetesinin hedefi olan Burak kardeşimin önce sırt çantasına pis kokulu bir madde dökmüşler ardında başka biri gelip çantasında sızıntı olduğunu söylemiş sonra başka biri temizleme bahanesi ile Burak’ın dikkatini dağıtmayı başarıp değerli eşyalarının olduğu çantasını çalıp gitmiş.

Durgun, adamların arkasında koşmuş ama bulamamış, ertesi gün her yeri aramış kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışmış, “dünyada kötüler kadar iyilerde var” sözünün doğruluğunu kanıtlayacak bir eczası kadın ile tanışmış onun yardımları ile kayıtlara ulaşmış ve inanılmaz şekilde dolaşa dolaşa o çetenin elemanlarından birini kendi yakalamış… Şu an olay mahkeme aşamasındaymış adamı tutuklamışlar Burak’ta çalınan kimliği ve pasaportunu çıkartabilmek için hala uğraş veriyor…Bu arada nakit parası gitmiş, laptopu, kamerası gitmiş zaten zor şartlarda yolculuk yapan bu kardeşimiz Şili’de oldukça sıkıntılı bir duruma düşmüş.

Umarım bir an evvel her şeyi yolana koyar ve macerasına kaldığı yerden devam eder… Bu yazımı okuyanlardan dileğim ise youtube’daki Burak Durgun kanalını takibe alıp videolarını seyrederek bu genç arkadaşa bu zor zamanlarında yardımcı olmaları…

Güldür Güldür Show Başlıyor!

Ali Sunal’ın moderatörlüğün de ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 11. sezonuyla geri dönüyor.

Her bölümüyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatan “Güldür Güldür Show” 14 Ekim Cumartesi 11. sezonu ile ekrana yeniden merhaba diyecek.

‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter performanslarıyla sezona damga vurmaya hazır.

AYŞEN İNCİ’YE ULUSLARARASI ÖDÜL

Bu yıl Sanat Hayatının 49.yılını dolduran başarılı Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu Ayşen İnci, senaryosunu ve yapımcılığını Fatih Zaman’ın üstlendiği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli ''Bana Maviyi Anlat” filmi ile Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Ödülüne layık görüldü.

''Bana Maviyi Anlat'' filminin en önemli yanı ise filmde görme, işitme, bedensel engelliler, Down sendromlular ve MS hastalarının yer alması.

FATİH’İ TOKATLAMA

Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Fatih” karakterine sosyal medyada tepkiler giderek artıyor.

Tepkiler o kadar büyüdü ki izleyicileri rahatlatmak için “Fatih'i tokatlama” sitesi açılmış.

Fatih karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör olayı öğrenince “Bu kadarını beklemiyordum” yorumunu yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

SET ARASI OYUN!

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın iki kardeşi oynadığı ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununun galası geçtiğimiz hafta Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Galaya bir çok ünlü isim akın etti… “Ben Bu Cihana Sığmazsam” dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’da dizi setinden fırsat bulup oyunu izlemeye gelenler arasındaydı.

Ekim ayı boyunca ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’, 14 Ekim’de CKM’de ve 21 Ekim’de Fişekhane’de (Matine Suare) izleyicilerle buluşacak.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN?

2018 yılında son bulan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show uzun bir süre sonra yeniden ekrana dönüyor .

Acun Ilıcalı "Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" var dedi ve Beyaz Show'un geri döneceğini açıkladı. Beyaz Show'un, 31 Aralık tarihinde yılbaşı programına özel olarak TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.