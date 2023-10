Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı sırasında Mısır'ın yabancı ajanı olarak hareket etmekle suçlandı

Federal savcılar Perşembe günü Senatör BobMenendez'i, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak görev yaparken gizlice Mısır hükümetinin ajanı olarak hareket etmekle suçladı ve New Jersey Demokratının itham edildiği suçlamalara yenilerini ekledi. geçen ay.



Manhattan ABD avukatlık bürosundaki savcılar, Menendez'in; eşi NadineMenendez; ve New Jersey'li bir işadamı olan Wael Hana, yabancı ajan olarak kaydolmadan Senato'daki pozisyonunu Mısır hükümetine fayda sağlamak için kullandı.



Yeni iddianame, federal büyük jürinin üçünü de (diğer iki New Jersey iş adamıyla birlikte) rüşvet işlemek için komplo kurmak, dürüst hizmet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve gasp yapmak için komplo kurmakla suçlamasından üç hafta sonra geldi. Bu suçlamalar aynı zamanda Menendez'in Mısır'ı savunma yönündeki iddia edilen çabalarına da odaklanıyordu.



Önceki suçlamalarla birlikte yeni iddianame, ofisini seçmenlerine fayda sağlamak için değil, yabancı bir ülkenin çıkarlarını geliştirmek için kullandığı iddia edilen bir kongre üyesinin kahrolası bir portresini çiziyor.



İlk suçlamalar, Menendezleri nakit olarak yüzbinlerce dolar rüşvet, altın külçeleri, üstü açık bir Mercedes-Benz C-300 ve ev ipotek ödemeleri kabul etmekle suçladı. Savcılar, bunun karşılığında çiftin, 2018 ile 2022 yılları arasında New Jersey'li üç iş adamına ve Mısır hükümetine "yabancı askeri satışlar ve yabancı askeri finansman da dahil olmak üzere" fayda sağladığını söyledi. Menendez'in başkan olarak ve ondan önce de Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi olarak bu konularda önemli etkisi vardı.





MenendezPerşembe akşamı yaptığı açıklamada masum olduğu konusunda ısrar etti.



"Hükümetin son suçlaması, Mısır'da insan hakları ve demokrasiyi savunmak ve bu konularda Başkan El-Sisi de dahil olmak üzere bu ülkenin liderlerine meydan okumak konusundaki uzun geçmişimi hiçe sayıyor" dedi. “Hayatım boyunca tek bir ülkeye sadık kaldım; ailemin demokrasi ve özgürlük içinde yaşamak için seçtiği Amerika Birleşik Devletleri'ne.