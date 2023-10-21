BELÇİKA’DA HEYKELİ DİKİLECEK!...

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Belçika'ya babasını anıtının dikileceğini açıkladı.

Doğukan Manço ile Batıkan Manço, bu konuda aldıkları davet üzerine Belçika'ya giderek yetkililerle görüştü.

Manço görüşmelerle ilgili “Bugün Belçika Liège Belediye Başkanı ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım.” Notu ile o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

FİLİNTA GİBİ OLDU!...

Güldür Güldür Show programı oyuncularından Rüştü Onur Atilla'yı görenler gözlerine inanamıyor. Hayli kilolu olan oyuncu şimdilerde filinta gibi oldu.

Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından olan ve kiloları ile skeçlere daha da bir renk katan Rüştü Onur Atilla, şu günlerde tam bir delikanlı gibi.

Geçen sezonun bitimine doğru fazla kilolarından kurtulmaya başladığı gözlenen Atilla'yı yeni sezonda görenler gözlerine inanamadı.

Başarılı oyuncu fazla kilolarından kurtulup hayli incelmiş bir halde karşımıza çıktı.

KIVANÇ TATLITUĞ VE BEREN SAAT KASIM’DA NETFLİX’TE

Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarının heyecanını doruğa çıkaran yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihini paylaştı.

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

KEDİ KIZ OLDU!

Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde İstanbullularla bir araya geldi.

Sahne performansı kadar kıyafetleri ile de dikkat çeken Ajda Pekkan, giydiği siyah kostüm ile sosyal medyada kedi kıza benzetildi.

45 YAŞINA BASTI!...

Yaprak Dökümü dizisinin Oğuz'u olarak tanıdığımız Tolga Karel 45 yaşına bastı.

Hayatını bir süredir Amerika’da sürdüren ve Amerikalı eşinden üç çocuk sahibi olan Karel, doğum gününde çocukları ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Tolga Karel’in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunmakta.

SİMGE’NİN HOŞUNA GİTMEYEN NE?

Şarkıcı Simge, Gülşen’le kıyaslanmasının hoşuma gitmediğini ve bu durumu saçma bulduğunu söyledi.

Gülşen’in eski vokalisti olan ve sahne performansı ile Gülşen’e çok benzetilen Simge’ye geçtiğimiz günlerde bir konseri öncesi “Gülşen ile kıyaslanmak hoşunuza gidiyor mu” sorusu soruldu.

Güzel şarkıcı bu soruya “Kimsenin gitmiyordur, benim de gitmiyor. Saçma da buluyorum. Ama magazinciler haber izlensin diye belki de bunu uygun görüyorlar. Bu işin kuralı bu, konuşulmamak daha kötü” şeklinde yanıt verdi

GERİYE DÖNÜYORLAR!

Yalı Çapkını dizisine geçen sezon veda eden iki isim diziye yeniden katılıyor…

Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri Yalı Çapkını dizisinin geri dönüyor...

Yurtdışına gitmiş olarak gösterilen iki ismin dönüşü bakalım Yalı Çapkını dizisine neler katacak!