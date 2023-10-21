İsrail gün geçtikçe Filistinlilere olan şiddetini arttırdıkça arttırıyor. Geçmişteİngilizlerin Filistin topraklarına sığınmacı olarak yerleştirdiği İsrailliler, sığınmacı olduklarını unutarak, batılı devletlerinde desteğiyle ha bire topraklarını genişletip sığınmacı olarak geldikleri yerde Filistin halkını sığınmacı durumuna düşürdüler.

Her fırsatta evrensel insan haklarından , demokrasiden dem vuran batılı devletler, konu İsrail olduğunda hep üç maymunu oynayıp bu yapılan zulmü hep görmezden geldiler. Hamasın son İsrail saldırısını fırsat bilen İsrail, Filistinlilere resmen soy kırım uygulamaya başladı. Hatta sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi bombalarla vurarak nasıl bir soy kırım yaptığını gösterdi.

İsrail inancında, Yahudilerin diğer insanlardan üstün ırk olduğu ve kendilerine vaat edilen, çevre komşulardaki topraklarının, bir kısmını içerisine alan toprakların kendilerine verileceği meselesi vardır. İsrail, bu kendilerinin olduğuna inandıkları toprakları elde edene kadar saldırılarına devam etmekten asla vazgeçmeyecektir.