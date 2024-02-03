​​​​TAN TAŞÇI'NIN İLK KİTABI EVE DÖNÜŞ RAFLARDA

Söz yazarı, besteci ve müzisyen Tan Taşçı ile yazar Ezgi Durmuş’un birlikte kaleme aldıkları “Eve Dönüş” okuruyla buluştu.

Sohbet, anı, biyografi ve kişisel gelişim gibi birçok türü içinde barındıran “Eve Dönüş”, tek bir kategoriye ait olmayan bir kitap olarak farkını ortaya koyuyor.

Taşçı ve Durmuş’un tesadüflerle başlayan ve birbirlerini hiç tanımadan yola çıkmaları ile iki ortak kaleme dönüşmelerini hissedeceğimiz kitapta, kendilerini tanıma yolculuğunda hayata dair yaptıkları sohbetlerini filtresiz ve doğrudan okuyoruz.Kitap, yazım sürecinde yazar Ezgi Durmuş’un Tan Taşçı’nın sahneden evine giden yolculuğuna eşlik ettiği ve sanatçının duygu dünyasından dinleyenlerine bir kapı aralamasıyla da öne çıkıyor.Okumayı bilenlerin tesadüflere değil, hayatın göz kırpışlarına ve rehberliğine inandığı, ne çıkılan bu yolculuğun ne de eve dönüşün tesadüf olmadığını bizlere sunan “Eve Dönüş”, okurun hayal dünyasını, hayatındaki renkleri çeşitlendirirken, kararları da onun iradesine bırakıyor.Tan Taşçı ve Ezgi Durmuş’un birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…

AMELİYATSIZ ZAYIFLADI!

NTV ekranlarında yayınlanan Empati Programı'nın konuğu olan ünlü komedyen Ata Demirer herkesin merak ettiği soruyu cevapladı…

Ata Demirer bir süredir kilolarında yavaş yavaş kurtulmaya başladı. Herkes Demirer’in nasıl zayıfladığını merak ediyor. Ünlü komedyen bu sorunun cevabını katıldığı programda “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2 buçuk yıl sürdü kilo vermem.” sözleri ile verdi.

“SADIK AHMET”İN GALASI GERÇEKLEŞTİ

Yunanistan’daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filminin galası Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya; Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kurucusu merhum Sadık Ahmet olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadıkahmet, oğlu Levent ile kızı Funda Sadıkahmet, filmin oyuncuları, yapım ekibi ile sanat ve kültür dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet’iise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor.Edirne’de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.

BİR SEVDADIR'IN MUHTEŞEM GALASI!

TRT'nin iddialı dizisi Bir Sevdadır'ın ilk bölümünün gösterimi, Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya TRT yönetimi, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmen Günay Günaydın, oyuncular Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Merve Şeyma Zengin katıldı.

Dizi, çocuklarının geleceğini kurtarmak için çaba gösteren Yeşil'in hayatının, ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişerek beklenmedik bir yola girmesini konu alıyor. dizi, 2. bölümüyle 7 Şubat'ta 20.00'de TRT 1'de izlenebilecek.

CEMİL İPEKÇİ’NİN “GEOMETRİ” HEYECANI

Efsane modacı Cemil İpekçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna çok özel bir koleksiyon hazırladı. İpekçi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kitabından esinlenerek tasarladığı “Geometri” adlı koleksiyonunu 12 Şubat’ta Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleşecek Open Stage Awards töreninin ardından moda severlere sunacak.

Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı Open Stage Awards’ın sunuculuğunu Öykü Serter yapacak. Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yapacağı ve sektörlerinin başarılı isimleri ile sosyal sorumluluklarını yaşam biçimi haline getirmiş birbirinden değerli sanat, spor ve bilim insanlarının ödüllendirileceği organizasyonda, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile birlikte ünlü isimler de sürpriz olarak podyuma çıkacak.

ROBER HATEMO FERDİ ÖZBEĞENİ ANDI!

Rober Hatemo 11 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Özbeğeni anmadan geçmedi.

Kıbrıs’ın gözde mekanı olan Cemiyet by News her hafta düzenlediği ünlüler geçidine Rober Hatemo'yu eklendi.

Hatemo sahnede seyircilere "Büyük usta Ferdi Özbeğen in bugün ölüm yıldönümü, onu unutursak o zaman ölür 11 yıl önce bugün kaybettik, iyiki böyle büyük bir usta ile tanışmış olmanın gururunu yaşıyorum onun için bu geceyi ona ithafen armağan ediyorum" dedi

Hatemo bilindik şarkıları yanısıra 'Ağla haline, Dilek taşı ve Büklüm büklüm seslendirdi.

SADİ’NİN FAN KİTLESİ BÜYÜYOR!

Kızıl Goncalar dizisi ekran serüveninde tam gaz ilerlerken dizide ünlü oyuncu Erkan Avcı’nın oynadığı Sadi rolü sosyal medyada kendi fan kitlesini de oluşturmaya başladı.

Sadi’nin repliklerinde yapılan postlar ve videolar büyük ilgi görürken bu durum bir oyuncunun bir karakteri nasıl zirveye taşıdığının da iyi bir örneği oluşturuyor.

ALEYNA TİLKİ’DEN ALBÜM MÜJDESİ!

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuş, uzun zamandır konser yapamamasının sebeplerini hayranlarıyla paylaşmıştı. Zor günleri geride bırakan Aleyna Tilki uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta Elexus Hotel’de sahneye çıktı. Şarkıları, dansları ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan Aleyna Tilki formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Kısa küt kestirdiği saçları ve yenilenmiş repertuarı ile konukların karşısına bambaşka bir Aleyna olarak çıkan Tilki yediden yetmişe her kesimden büyük ilgi gördüğünü bir kez daha ispatladı. Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.