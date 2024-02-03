Bilim ve teknolojiden sıkılan dostlarım için bugün biraz daha sağlıklı bir hayatın kapılarını nasıl aralayabiliriz bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum.

Hepimizin oldukça sık yaptığı fakat faydaları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı bir konudan bahsedeceğim. Bu sefer konuya hızlı bir giriş yapacağım. Yürürken düşünmek yaratıcı düşünceyi %60’a kadar arttırıyor. Stanford üniversitesinde yapılan bir araştırmada yaratıcı faaliyetleri oturarak gerçekleştiren bireylere göre yürüyerek bu faaliyeti gerçekleştirenler arasında %60’lık bir fark bulunmuş.

Yürümenin faydaları bununla kalmıyor. 2022 yılında yapılan bir araştırmanın sonucunda, gerçekleştirilen egzersizinizin yoğunluğunun sağlığımız üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya çıkarmış.

Sabah işe giderken metro istasyonuna yürümekle akşam tempolu olarak attığımız 8000 bin adım aynı etkiyi yaratmıyor. Ancak araştırmacıların ulaştığı sonuca göre günlük rutinimizde yaptığımız ufak değişikliklerin sağlığımız üzerinde yarattığı büyük etkileri keşfettiler.

Bir örnek vermek gerekirse 30 dakikalık temposuz bir yürüyüş yerine 15 dakikalık tempolu (hızlı) bir yürüyüş yapmanın kalp üzerinde oldukça pozitif etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Ortalama yaşı 60 ve üzerinde olan yaklaşık 80 bin katılımcıyla 6 yıl üstünde süren uzun soluklu bir araştırmanın sonunda yapılan egzersizin yoğunluğunun kalp hastalığını üzerinde etkilerini incelediler.

Araştırmanın sonucunda yürüme tempomuzu %15 yerinde %30 oranında arttırdığımızda kalp hastalığı riskimizin yaklaşık olarak %15 oranında azaldığı sonucuna ulaştılar.

Bunun yanında yapılan çeşitli araştırmalarda düzenli olarak yürüyüş yapan kişilerin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma ihtimallerinin azaldığı gözlemlendi.

Tüm bunları özetlersek düzenli olarak yürümek – tercihen tempolu – hastalıklara yakalanma riskimizi azaltıyor, yaratıcı düşünceyi arttırıyor, sağlıklı bir kiloda kalmamıza yardımcı oluyor ve hatta ruh halimizi bile olumlu etkiliyor.

Artık yapmamız gerekeni biliyoruz. Hemen hazırlanıp yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüyüş aktivitemizi eğlenceli hale getirmek için de sevdiğimiz dostlarımızı da yanımıza alıyoruz.

Hepinize daha sağlıklı ve mutlu günler.