HABER CADDESİ TV’DE ÜNLÜLER GEÇİDİ!

Usta gazeteci Habib Babar’ın hayata geçirdiği “Haber Caddesi TV” renkli içeriği her yaşa ve zevke göre programları ile çok yakında vazgeçilmez televizyon kanallarından olacak!

Birçok ünlü ismi farklı programlarla ekrana taşıyacak olan “Haber Caddesi TV” televizyon izleyicilerinin yeni durağı olmaya hazırlanıyor.

DÜET HEYECANI

Can Bonomo, 16 Şubat tarihinde yayımlayacağı yeni albümü Kara Konular'ın lansman konserini 1 Mart'ta DasDas'ta verecek.

Can Bonomo'nun geçtiğimiz günlerde Gökhan Özoğuz ve Mabel Matiz ile paylaştığı fotoğraflar albüm hakkında merak uyandırdı.

12 şarkıdan oluşan Kara Konular albümünde Bonomo'ya Mabel Matiz, Melike Şahin ve Gökhan Özoğuz düetler ile eşlik ediyor.

Hakan Kaya’dan bir Nalan klasiği “Ne Olur Bak Bana’’

Esas mesleği olan uçuş mühendisliğinin yanı sıra televizyon programcılığı kimliğine ek olarak küçük yaşlardan beri gönül verdiği müziğe hızlı bir giriş yapan Hakan Kaya’nın söz ve müziği Nalan Tokyürek’e ait olan ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ The Dark World Production etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.

“Ne Olur Bak Bana’’ şarkısının aranjörlüğünü ise duayen isim Suat Aydoğan yaptı.

90’lı yıllardan bu yana Nalan Tokyürek’in efsaneleşen şarkısı ile ilk çıkışını yapan Hakan Kaya, şarkısına Efe Cansoy’un yönetmeliğinde hayli renkli bir de klip çekti.

‘’Ne Olur Bak Bana’’ 90’lardan günümüze tekrar gelerek, gerek aranjesiyle gerek klibi ve Kaya’nın yorumuyla yeniden dillerde olacak.

YELDA PROGRAMIN HAVASINI DEĞİŞTİRDİ

Aramızda Kalmasın programında geçtiğimiz hafta partner değişimi oldu.

Müge Dağıstanlı programa artık ünlü sunucu ve yazar Yelda Kırçuval ile devam ediyor.

Kırçuval’ın dahil olması ile programa farklı bir hava geldi.

Müge Dağıstanlı ile yakaladıkları uyumun yanı sıra magazinde aranan o kaliteli yorum anlayışı da hayat geçti.

Ben şahsen Yelda Kırçuval’ın magazinsel olaylara bakışını, yaptığı mantıklı yorumları ve Müge Dağıstanlı ile yakaladıkları uyumu çok beğendim.

Kalite magazin için şimdiki adresimiz Aramızda Kalmasın olacak!

ZAFERİN RENGİ 16 ŞUBAT’TA VİZYONDA

Başrollerinde Kubilay Aka, Gülper Özdemir , Nejat İşler ,Birce Akalay gibi isimlerin olduğu sezonun merakla beklenen filmi ZAFERİN RENGİ 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapacak olan film, 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

AYNUR AYDIN’DAN KASIRGA!

Aynur Aydın KASIRGA isimli Emrah şarkısıyla dinleyiciye duygusal bir sürpriz hazırladı.

Arabesk müziğin sevilen ismi EMRAH'ın 40. sanat yılı için Seyhan Müzik prodüksiyonluğunda hazırladığı tribüte albümün yeni çıkışı Aynur Aydın Kasırga oldu.

Zamanın en beğenilen slowlarından biri olan KASIRGA güncel aranjesi ve AYNUR AYDIN'ın hem yorum hem de sound olarak kendi tarzını hissettirdiği hali ile dinleyicide yepyeni bir bakış açısı yaratacak.

Düzenlemesini Kaan Malkoç'un yaptığı romantik şarkının videosunu İdil Dizdar & Said Dağdeviren çekti.

DAVİD GUETTA 11 YIL ARADAN SONRA YİNE GELİYOR!

Elektronik Dans Müziği’nin Dünya’daki Tartışmasız 1 Numarası DJ David Guetta, Bayhan Müzik Organizasyonuyla 7 Eylül 2024 Cumartesi Akşamı FestivalPark Yenikapı’da Müzik Tutkunlarının Karşısına Çıkacak.

Kentsel elektronik müziğin öncüsü, kariyerinde imza attığı projeler ile milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış, dans müziğinin fenomeni, son dönemde yayınladığı şarkılarıyla gündemde olan ve 2023’de tekrar Dünya’nın en prestijli DJ ödülünü alarak 1 numaradaki yerini koruyan David Guetta 11 yıl sonra Türkiye'ye geliyor.