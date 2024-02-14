Ekranların ve organizasyonların önemli yıldızı Sunucu, Şair, Ses Sanatçısı Uğur Arslan ve Yeşil Kasaba Şirketinin kurucuları sanatçılar Yeşil Adam ve Mor Narpın pazar günü Kocaelinde yapılan evlilik fuarının son gününde bir araya geldiler.Bir Araya geldikleri gün yemek yiyerek yemektede hasbihal ettiler.

Uğur Arslan Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon Organizasyon Şirketini ziyaret ederek 7 mayıs'ta Yeşil Adam İmzasıyla gerçekleşecek olan Altın Eller Ödül Tören'i hakkındaki detayları konuştular. Aynı zamanda şair olan Yeşil Adam ise Mavi Düş İstasyonu adlı şiir kitabını Uğur Arslan 'a özel imzaladı.

Samimi ve enerji dolu bir sohbetle Türk kahvelerini içen sanatçılar sonrasında hem ödül töreni hemde bazı projelere hazırlıklı olmamızın sürprizini basına duyurdular.

Gökçe ve Dedüblüman düeti geliyor

Alternatif sahnenin güçlü sanatçılarından Gökçe ve Türk müzik sahnesinin sıra dışı grubu Dedüblüman, Pasaj Müzik etiketli 1 Mart’ta çıkacak olan, sözü ve müziği Gökçe’ye, düzenlemesi Dedublüman’a ait "Kader Utansın”şarkısını ilk defa birlikte söylediler.Yılın en dikkat çekici ortak çalışmasına imza atan Gökçe ve Dedublüman; sahnede ortaklık yapacaklarını da duyurdular.

BEŞİKTAŞ’TA SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ATHENA SAHNE ALACAK!

Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü yenilenen Barbaros Meydanı’nda Athena konseriyle kutlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu özel günü kutlamak için tüm komşularını ve İstanbulluları Sevgililer Günü’nde Barbaros Meydanı’na davet etti.

Beşiktaş Belediyesi her yıl düzenlediği birçok etkinlikte milyonları yan yana getiriyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra İstanbul’un her semtinden vatandaşlar da Beşiktaş’taki festival, konser gibi etkinliklere büyük bir coşku içinde katılım sağlıyor.

Bu kapsamda yeni yılda gerçekleşecek Athena konseri, 22-23 Aralık’ta hain terör saldırısı sonrası 12 askerimizin şehit olması sonucu ileri bir tarihe ertelenmişti. 14 Şubat’ta Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği konserde Athena Grubu ile Beşiktaşlılar bir araya gelecek.

14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Beşiktaş’ta gerçekleşecek etkinliklerinin ana sponsoru ise GETİR oldu.

OZAN DOĞULU BEŞİKTAŞ’I COŞTURACAK

14 Şubat’ı yenilenen Barbaros Meydanı’nda coşkuyla karşılayacak Beşiktaş Belediyesi’nin etkinlik programı Akmerkez’in de katkılarıyla saatler 17.00 olduğunda gösterilerle başlayacak. Sahneye ilk olarak 18.00’da Dj Lapstekin çıkacak. Ardından 20.00’de Dj ve aranjör Ozan Doğulu dinleyicileri coşturacak performansını sergileyecek.

ATHENA’DAN DEV KONSER

Gecenin finalinde saat 22.00’ da ise yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena, 14 Şubat Sevgililer Günü için Barbaros Meydanı’nda sahnede olacak.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, Barbaros Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa en sevilen şarkılarıyla müthiş bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

RIZA AKPOLAT KOMŞULARINI BARBAROS MEYDANI’NA DAVET ETTİ

Hayata geçirdiği projelerle her zaman farkını ortaya koyan Beşiktaş Belediyesi’nin genç, dinamik, yenilikçi başkanı Rıza Akpolat, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamak için tüm komşularını ve İstanbulluları yenilenen Barbaros Meydanı’na davet etti.

İREM DERİCİ SAHNE İSTANBUL'DA FIRTINA GİBİ ESTİ!

Sevilen isimlerden İrem Derici konser turuna devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Sahne İstanbul'da konser veren İrem Derici mekanı tıka basa doldurdu. Konserinde sevenlerini coşturan başarılı sanatçı yeni çıkardığı şarkısını da söyledi.Sahne Repertuvarı ile seyircilerden tam not alan Derici sahne kıyafeti ile de çok beğenildi. Bende Konser öncesi kendisi ile her zaman ki gibi hatıra resmi çekildim.

İREM DERİCİ’DEN YENİ ŞARKI: “DELİL”

Konserden konsere koşarken hayranlarının yeni şarkı isteklerini de yerine getiren İrem Derici ‘Alıştım Zehrine’ daha listelerden inmeden bugün yayınladığı ‘Delil’ ile yine zirveye oynuyor…

Geçen yılı aralıksız devam eden sahne çalışmaları ve yayınladığı yepyeni şarkılarla geçiren İrem Derici 2024’te de hız kesmiyor. Türk popunun parlak yıldızı İrem Derici, dillerden düşmeyen şarkıları ve enerji dolu sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesini peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Arka arkaya çıkardığı ve müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen şarkılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan İrem Derici yeni şarkısı ‘Delil’ ile yine adından sıkça söz ettirecek. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait ‘Delil’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

YILDIZ TİLBE’NİN İSKENDER KEYFİ

Önceki akşam Bursa Jolly Joker’de sahneye çıkan Yıldız Tilbe, konser öncesi İskender Kebabı yedi. Yıldız Tilbe Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı…

Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan Yıldız Tilbe, ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile dijital platformda dinlenme rekorları kırarken ara vermeden sahne çalışmalarına da devam ediyor. Yıldız Tilbe önceki akşam Bursa Jolly Joker’de sevenleriyle buluştu. Her zamanki gibi biletleri günler öncesinden tükenen konserde Yıldız Tilbe fanları tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Bursalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Yıldız Tilbe ve ekibi konser öncesi Bursa’da küçük bir tura çıktı. Şehrin ünlü yemeğe İskender Kebabı’nı tadan Yıldız Tilbe Bursa’yı ve Bursa seyircisini çok sevdiğini söyledi. Yoğun konser programıyla kış sezonunu sevenleriyle sık sık buluşarak geçiren Yıldız Tilbe’nin 23 Şubat’ta İstanbul Ülker Sports Arena’da vereceği büyük konserin de biletleri tükenmek üzere.

Müzik tek kurtarıcım benim, tek sevgilim, sığınağım…

Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına İtalya, Milano’da klip çeken Simge konser maratonuna önceki gün İstanbul Jolly Joker Arena’da devam etti.

Versace imzalı kıyafetliyle göz dolduran Simge konserden fotograflarını sosyal medya hesabında ‘Müzik tek kurtarıcım benim, tek sevgilim, sığınağım’ notuyla paylaştı.

BİR BUÇUK YIL ARADAN SONRA BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

Başarılı ve güzel şarkıcı Nil Karataş, bir buçuk yıl aradan sonra yeni şarkısı "Cennet" ile müzik piyasasına damga vurmaya hazırlanıyor.

"Cennet" şarkısının Sözü Yazgın Kaçak’a Müziği ise Galip Öztürk'e ve aranjesi Çağrı Telkıvıran' a ait.

"Cennet" şarkısının stüdyo kaydını bitirerek ardından klip çekimini de tamamlayan Nil Karataş, yaklaşık 36 saat süren klip çekiminde, başarılı şarkının sözlerini de yazan yönetmen Yazgın Kaçak ile çalıştı.

FARUK SABANCI'DAN ROCK TARZINDA İLK PROJE!

Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarılı projeleri ile rüştünü ispatlayan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, Türk Rock müziğin efsane isimlerinden Teoman'ın Duş şarkısını yeniden düzenledi ve 9 Şubat tarihinde Avrupa Müzik markasıyla dinleyicilerle buluşturdu.

2009 yılından beri yayımladığı teklileri, EP'leri ve albümü ile milyonlara ulaşan şarkılara imza atan Faruk Sabancı, söz ve müziği Teoman'a ait olan döneme damgasını vurmuş şarkılardan Duş'u yeniden düzenleyerek müzikseverlere sundu.

Faruk Sabancı, yeni projesi ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: '' Türk rock müziğinin en büyük efsanelerinden Teoman’ın en ikonik parçalarından olan ‘Duş’u yeniden düzenlemek benim için çok keyifli ve gurur vericiydi. Bu çalışma benim Rock alanına dokunan ilk çalışmam olma özelliğini taşıyor.”

Şarkıya, Ahmet Çalışkan tarafından hazırlanan lyric video da izleyicinin beğenisine sunuldu.

Faruk Sabancı & Teoman - ''Duş'' şarkısı ve lyric video klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ŞARKI YAYINLANMADAN 1 MİLYON İZLENDİ!

Şarkılarıyla ve büyüleyici sahne performanslarıyla son dönemin gönüllere taht kurmuş başarılı isimlerinden ''Ece Mumay & İlyas Yalçıntaş''; aşkı en naif haliyle yorumladıkları iddialı düetiyle yıla damgasını vuracak.

'14 Şubat Sevgililer Günü'ne ''Şahit''le merhaba diyen ikilinin muhteşem bir uyum içerisinde birbirlerine eşlik eden tertemiz seslerine, pırıl pırıl notalar eşlik ediyor.

Sözü ve bestesi Sheyh Ree’ye ait olan şarkının aranjesini ise Esad Fidan üstlendi.

Herkesin kendi ruhunda yaptığı yolculuğu, değişimi ve dönüşümü en yalın haliyle anlatan şarkının sözlerinde kendi hikayenize de rastlayacaksınız. ''Şahit''; hatırlamayı istediğiniz ya da istemediğiniz ama birlikte geçirdiğiniz; mutlu, deli dolu, hüzünlü ve aşk dolu tüm anıları dinleyicisine ayna gibi yansıtacak...

Başarılı ikilinin güçlü enerjisiyle izleyicisini müzikal bir yolculuğa çıkaracak olan klibin yönetmen koltuğunda ise Murad Küçük yer alıyor. Klipte; aşkın rengi kırmızının temasına, ''Ece Mumay''ın zarif güzelliği ve ''İlyas Yalçıntaş''ın usta gitar performansı eşlik ediyor.

Sosyal medyada paylaştıkları teaser ile birkaç saat içinde daha şarkı yayınlanmadan 1 milyon izlenen ''Ece Mumay & İlyas Yalçıntaş''ın ses getirecek düeti ''Şahit''; NetD kanalında yayında!