ZUHAL OLCAY GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI!

Zuhal Olcay, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği röportajda abartılı estetik operasyonlara değinip "Yüzünüze yaptırdığınız bir operasyonda elleriniz sizi ele verir. Yüzünüz genç, elleriniz yaşlı görünüyorsa bu estetiğin bir anlamı yok" demişti. Fit ve yaş almayan görüntüsüyle her zaman dikkat çeken Olcay, aynı zamanda uzun yıllara dayanan dostluklarıyla, yakın arkadaşı da olan Dr. Fügen Erdoğan Çekin ile Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.

Zuhal Olcay: "Fügen hem dostum, arkadaşım hem de cildim için bana destek olan harika bir doktor. Bugün harika bir öğleden sonra için buluştuk, yemek yiyeceğiz, ardından kahve içeceğiz" derken, gençlik sırrını da paylaştı: "Bana sosyal medyada ve sokakta karşılaştığımızda en çok sorulan soru cildime ne sürdüğüm, ne uyguladığım oluyor. İnsanlar hangi nemlendiriciyi hangi gözaltı kremini uyguladığımızı bile merak ediyor. Fügen en son 'Vitaminli Kök Hücre' tedavisi uyguladı" dedi. Dermatolog Dr. Fügen Erdoğan Çekin ise Zuhal Olcay'a uyguladığı işlemi "Vitaminli Kök Hücre tedavisi ile genç hücrelerin yenilenmesi için gerekli olan sinyali oluşturuyoruz. Cilde 'vitaminli kök hücreyi' uyguladığımız zaman, cilt yenilenme sinyali almış oluyor ve yenilenmeye başlıyor. Eskiden laboratuvarda yeni hücre oluşturup enjekte ediyorduk, şimdi genç hücrelere gerekli olan sinyali oluşturuyoruz" cümleleriyle anlattı.

RÜYA ERSAVCI "İSTEMİYORUM" İLE DÖNÜYOR!

90'lı yıllarda "İstemiyorum Baba" adlı şarkısıyla müzik sektörüne damgasını vuran Rüya Ersavcı, şimdi de güçlü bir mesaj içeren yeni teklisi "İstemiyorum" ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Rüya Ersavcı'nın "İstemiyorum" adlı teklisinin söz ve müziği Sezgin İnceel’e ait. Şarkının aranje, miks ve mastering işlemleri ise müzik yapımcısı Altay Ekren tarafından gerçekleştirildi.

Ersavcı, bu güçlü eserinde kadın haklarına dair önemli mesajlar vererek, toplumun kadına yönelik ürettiği stereotiplerekarşı dik bir duruş sergiliyor.

Şarkı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunmanın yanı sıra, kadınların maruz kaldığı zorluklara dikkat Çekerek kadınlar için farkındalık projesine imza attı.

"Kadınlarla başlar hayat" sloganıyla başlayan şarkının sözlerinde, kadınların sıkça karşılaştığı bastırılma ve susturulma gibi zorluklara karşı direnişinin ifadesi bulunuyor. Ersavcı, müziğiyle sadece bir sanatçı olmanın ötesine geçerek toplumsal bir sorumluluk üstleniyor.

Rüya Ersavcı, "İstemiyorum" adlı tekli ile sadece müzik dünyasında değil,aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak kadın hakları mücadelesine destek olmayı hedefliyor. Ersavcı'nın bu güçlü duruşu,müzikseverleri sadece melodisiyle değil, aynı zamanda içerdiği anlamlı mesajlarla da etkilemeye devam ediyor."İstemiyorum" 8 Mart’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

DOSTLARINDAN SÜRPRİZ!

Cemiyet dünyasının sevilen ismi olan ve sosyal sorumluluk projelerinde ön saflarda yer alan Gül Ergi yeni yaşını kutladı.

Şair, müzisyen ve koleksiyoner Sabahattin Ergi’nin kızı olan Gül Ergi'ye dostları Papermoon'da sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

SILA’DAN İYİLİK HAREKETİ!

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu, konserlerinde giydiği 55 adet özel tasarım kıyafetini bağışladı. Sıla, bağışladığı kostümleriyle Kansersiz Yaşam Derneği’nin “Aile Yaşam Desteği” projesi kapsamında kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulundu. Kanser hastası çocukların temel ve okul ihtiyaç masrafları Aile Yaşam Desteği fonundan karşılanacak.

Sıla’nın kostümleri önceki gün Kulis Maslak’ta Kansersiz Yaşam Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle sergilendi. Sanat ve cemiyet dünyasının ilgi gösterdiği iyilik davetinde Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz Kocaömer, kanser hastalarına yaptığı katkı için Sıla’ya teşekkür plaketi sundu.