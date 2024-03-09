Yoğun iş yaşamının stresini azaltmak için çoğumuz çeşitli yöntemler deniyoruz.

Doğa yürüyüşleri, yoga veya resim yapmak gibi uğraşlarla kafamızı biraz olsun dağıtıyoruz. Son zamanlarda hızla yayılan bir hobi alanı ise gastronomi. Yemek yapmak, bunları fotoğraflamak, sosyal medyada paylaşmak ve hatta bu alanla ilgili seyahatlere katılmak hayata tat katan bir hobi haline geliyor. Firmalar kültür turlarına gurme turlarını da ekleyerek yeni yerler ve lezzetler keşfetmemizi sağlıyor. Ünlü şefler eşliğinde ünlü restoranlar ve yöresel lezzetler ile tanışılıyor.

Yemek fotoğrafçılığı bireysel kullanımın yanı sıra yiyecek içecek sektörünün kendini tanıtmasında da önemli olduğu için yeni bir meslek dalı olarak da hızla yayılıyor. Ancak profesyonel yemek fotoğrafçıları henüz çok az sayıda.