ZERRİN TEKİNDOR’UN “TOZ” BAŞARISI!

Usta oyuncu Zerrin Tekindor’un tek kişilik muhteşem performansı “Toz” geçtiğimiz hafta 300. kez sahnelendi.

İstanbul’un çeşitli sahnelerinde oynanmaya başlanan ve biletleri hızla tükenen “Toz “adlı oyunu Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim, Nilperi Şahinkaya’da izleyerek alkışları ile Zerrin Tekindor’un başarını kutladılar.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’A ANLAMLI HEDİYE!

Başarlı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart’taki doğum gününü anlamlı bir kampanya ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye etti.

Cerebral Palsy’li çocuklar için başlattığı destek çağrısına takipçilerini davet eden oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımıyla sevenlerine seslenerek “Bu yıl 20 Mart’ta yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımıza hep birlikte destek olalım, tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun,mucize olsun istedim. Hep birlikte bu hayallere ortak olarak Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldırabilirsiniz.” diyen güzel oyuncunun takipçileri bu çağrıya uyarak Sancaktutan’a güzel bir doğum günü hediyesi vermiş oldu.

ZEYNEP’TEN MABEL’E TEŞEKKÜR!

Zeynep Bastık’ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı ‘Lan’ kısa sürede ulaşılması güç rekorlara imza atmış, bugüne dek Türkçe bir şarkının girmediği Spotify Top Global 50 listesinde 21 numaraya kadar ulaşmıştı. Bastık bir araya geldiği Mabel Matiz’e teşekkür etti…

Zeynep Bastık, teşekkür etmek istediği Mabel Matiz ile bir araya geldi. Birlikte başarılarını pasta keserek kutladılar. Bu özel anlardan kareleri sosyal medyada da paylaştılar. Zeynep Bastık dinleyicilerine şöyle seslendi: “Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum. Neredeyse 1 haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla 21’inci sıraya kadar yükseldik, Spotify'da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Ama her şey siz 'Lan'ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canim Mabel'e, ekibime ve emeği geçenlere teşekkürler.”

OKUMA PROVASI TAMAM SIRA ÇEKİMLERDE

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin okuma provası; Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Okan Yalabık gibi oyuncuların katılımı ile gerçekleşti.

Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.

1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin bu yıl sona ermeden vizyona girmesi planlanıyor.

PRENSİN GELMESİNE AZ KALDI!

Giray Altınok’un performansıyla büyük beğeni toplayan ‘Prens’ dizisinin ikinci sezonu 9 Nisan itibariyle Blu TV’de yayınlanacak.

Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi ‘Prens’ ikinci sezonunda Giray Altınok’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Çağlar Ertuğrul, Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimlerde eşlik ediyor.

SUZAN KARDEŞ İLE HIDIRELLEZ FESTİVALİ!

Hıdırellez dendiğinde akla ilk gelen isim olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş, bu sene ki hıdırellez coşkusunu bir festival ile taçlandıracak!

5 Mayıs günü Maximum Uniq’de eşi benzeri görülmemiş bir festival’de Suzan Kardeş tam 32 yıldır Türkiye’de bir gelenek haline getirdiği hıdırellez şenliklerini dansları, şarkıları, ritüelleri ile masal tadında bir etkinliğe dönüştürecek…

Baharın gelişini, yeni umutların yeşermesini Suzan Kardeş ile birlikte bir festival havasında yaşamak için yerinizi ayırmayın unutmayın.

HAYATI KİTAP OLDU!

Ferhunde Hanımlar dizisi ile hafızalarda yer edinen Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Beyhan Saran’ın yaşamı kitap oldu. 2020 yılında çıkan “Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü” biyografi kitabının yazarı Tolgahan Vurgun tarafından kaleme alınan eser Pankuş Yayınlarından çıktı.

Kitap 4 bölümden oluşmakta. Beyhan Saran’ın yaşam öyküsünün yer aldığı nehir söyleşi bölümünün yanı sıra sanatçının rol aldığı çalışmalar, sanatçının dostlarından gelen yazılar ve fotoğraf albümü yer almakta.

1958’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sanat yaşamına başlayan Beyhan Saran 50’den fazla tiyatro oyununda,sayısız radyo tiyatrosunda rol aldı. Tiyatro yaşamının yanı sıra TRT’nin ilk dönemlerinden beri televizyon çalışmalarına da başlayan Saran, Tatlı Cadı, Şahin Tepesi, Parmak Damgası gibi birçok eserde seslendirme çalışması yaptı.

Kadın Ana, Hanife Hala, Ah Ana, Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri gibi unutulmaz diziler ile izleyicinin gönlünde yer edindi